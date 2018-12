Oroscopo del weekend 15 e 16 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 15 e 16 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 15 e domenica 16 dicembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Sei molto coraggioso, Ariete, quando si tratta di avventurarsi in un territorio sconosciuto. Tuttavia, ciò non significa che non ti chiedi se hai il coraggio di realizzare ciò che hai deciso di fare. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, ogni possibile paura, dubbio e insicurezza possono sorgere proprio mentre sei sul punto di fare un grande salto. Riconosci ciò che senti, ma non alimentarlo. Continua a mettere un piede davanti all'altro e continua a muoverti nella direzione in cui vuoi andare. Se incontri quello che sembra essere un ostacolo insormontabile, consultati con una persona di fiducia della quale hai stima, può mostrarti come aggirarlo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, parlare con il partner o un amico può significare aprirsi in un modo che ti fa sentire super vulnerabile. È facile chiudersi e scappare, ma ci vuole vero coraggio aprirsi e rischiare di essere respinti o feriti. È il rischio che si prende per amore e feeling. Se vuoi che qualcuno sia sincero con te, devi essere sincero e aperto anche tu. Essere onesti riguardo ai tuoi piani per il futuro può essere spaventoso perché potresti scoprire che tu e la persona che vorresti coinvolgere non siete sulla stessa strada. Ma è anche l'unico modo per scoprire se una persona condivide il tuo sogno.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, una relazione importante che hai coltivato potrebbe incontrare il suo primo grande ostacolo. Che sia per amore o per lavoro, vengono aggiunte nuove pressioni quando una connessione privata diventa pubblica. Quando gli spettatori iniziano ad aggiungere i loro commenti, potresti imparare cose che non sapevi prima ma che magari non meritano molta attenzione. Se tu o l'altra parte decidete di non prendere il considerazione queste voci, vivrete questo momento con molta più serenità e trasparenza. Non puoi prendere tutto ciò che senti come oro colato. Verifica sempre.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, migliorare il lavoro significa avventurarsi fuori dalla tua zona di comfort e apprendere nuove cose. Un improvviso nervosismo potrebbe mettere i tuoi piani a rischio. Prima o poi, dovrai aggiungere un paio di nuovi trucchi al tuo self control. Può mettere paura imparare nuove cose. Tuttavia, c'è anche qualcosa di eccitante nell'abbracciare la mente di un professionista più esperto di te e restare aperto a tutte le nuove informazioni e idee. Un confronto con una persona esperta sul come fare carriera può rivelare ciò che è ti prospetta la tua vita lavorativa e aiutarti ad adattarti a un nuovo paesaggio.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, rilassati, divertiti e non farti coinvolgere da quello che gli altri stanno facendo o non stanno facendo. Diventando paranoico e insicuro (soprattutto per quanto riguarda l'amore o il denaro) è sicuro che metterai un freno al tuo weekend. Non puoi controllare le persone, quindi perché preoccuparsi? Che ci crediate o no, uscire e fare qualcosa che vi piace è esattamente ciò di cui avete bisogno. Pianifica un incontro interessante con il tuo partner, esci con un amico o immergiti profondamente nell'attività preferita.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, cerca di attenerti a qualsiasi piano familiare che hai fatto e non essere dissuaso dall'input di qualcuno. Tutti hanno opinioni su ciò che dovresti o non dovresti fare, ma nessuno si trova nei tuoi panni. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, anche le idee del tuo partner potrebbero essere totalmente fuori luogo. Non c'è una decisione che puoi prendere per compiacere tutti, quindi devi andare avanti con il tuo istinto.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia, hai un sacco di grandi idee, ma sono semplicemente fantasie se non le traduci in azione. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, i dubbi sulle tue capacità potrebbero fermarti prima ancora di iniziare. Potresti davvero essere coinvolto in qualcosa, ma non saprai mai se non ti dai una possibilità. Dovrai fare degli errori per mettere a punto le tue idee, quindi non aver paura di fallire. L'unico vero fallimento è non provare affatto.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, sei stato drastico e ristretto quando si tratta di soldi, quindi perché non iniziare a giocare liberamente e velocemente con denaro contante? Può essere super allettante lasciarsi andare in un appuntamento sontuoso, fare shopping sfrenato o fare una spacconata in un'attività preferita, ma questo potrebbe distruggere tutti i progressi che hai fatto. Segui il tuo piano, Scorpione. Avrai più libertà di giocare e denaro con cui giocare una volta raggiunto un importante obiettivo finanziario. Non soffiare via tutto in un solo fine settimana.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, in questi giorni, sei più a tuo agio nell'essere quello che sei di quanto tu non lo sei da un po’ di tempo. È fantastico per te, ma può essere una sfida per le persone che vogliono che tu rispetti la sceneggiatura e continui ad essere la persona che vogliono che tu sia. Alcuni membri della famiglia possono sentirsi minacciati dalla propria individualità. Non puoi semplicemente fermare la tua crescita perché rende qualcuno a disagio. La vita è meno ricca quando non riesci a presentarti e giocare il ruolo unico che il destino ha designato per te, quindi continua a farlo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, hai bisogno di un po' di tempo in più del solito, quindi perché non concedersi una pausa prima che inizi la follia delle vacanze? I pisolini, la meditazione, il massaggio e lo yoga sono solo alcuni dei modi in cui puoi ricostituire la tua energia e ottenere il relax di cui hai bisogno. Spegni il cellulare per un po' e scollegalo da internet. Se vieni coinvolto nel rispondere ai messaggi, nel rispondere alle chiamate e nella lettura delle notizie, ti farà solo venire torpore al cervello e ti lascerà stressato.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, socializzare e passare il tempo con gli amici merita di essere una priorità. Hai bisogno della compagnia di persone che ti faccia divertire. Un'improvvisa crisi finanziaria (reale o immaginaria) potrebbe minacciare di rompere i tuoi piani, ma non dovresti lasciare rovinare il tuo weekend. Se c'è una vera crisi, abbassa un po’ il livello dei tuoi piani per divertirti ugualmente in semplicità. Se sei paranoico per i soldi, smetti di giocare al martire e concediti il permesso di divertirti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 15-16 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, hai lavorato duramente per perfezionare la tua immagine e guadagnare credibilità tra i tuoi colleghi. Non rovinare tutto comportandoti in quel modo strano nel modo in cui solo i Pesci possono farlo. Lascia le tue stranezze nel tuo tempo libero, ma mantieniti coi piedi per terra quando hai a che fare con persone che potrebbero avere un ruolo importante nella tua vita lavorativa futura. Non devi rinnegare chi sei, ma capire in che modo un determinato comportamento può essere un atto di auto-sabotaggio. Sei un grande attore, Pesci. Gioca il ruolo che devi svolgere per tagliare il traguardo personale o professionale.

