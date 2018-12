Oroscopo del weekend 22 e 23 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 22 e 23 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 e domenica 23 dicembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, un'accogliente incontro con il gruppo di conoscenze a te più caro fornirà un impulso di rassicurazione che ti dice che sei sulla strada giusta quando si tratta di un importante cambiamento di vita. Recentemente, potresti aver rivalutato una decisione importante e aver deciso esser troppo rischiosa da perseguire, ma ora puoi fare questo passo. Rivolgiti a persone con comprovata esperienza all'interno della tua cerchia per ottenere l'ispirazione e un consiglio sulla direzione da prendere. Avrai bisogno di tutto il supporto che puoi ottenere quando presenti i tuoi piani ai responsabili.

TORO OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, si sta scatenando una miriade di talenti insoliti che hai dentro di te e ti stanno dando nuove idee su chi sei e su come puoi muoverti nel mondo. Presta molta attenzione ai tuoi sogni perché sono pieni di spunti interessanti che ti guideranno nei mesi e negli anni a venire. Molto presto, la tua vita prenderà il ritmo e dovrai essere pronto ad adattarti ai cambiamenti improvvisi. Nel frattempo, inizia a formulare un piano per dove e come vuoi crescere, specialmente nella tua carriera. Un incontro con un consulente per la carriera può offrire una guida che ti aiuta a pianificare ciò che è avanti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, il denaro speso per un evento sociale insolito si rivelerà un saggio investimento, soprattutto se ti offre la possibilità di entrare in contatto con persone stimolanti che stanno facendo cose nuove e interessanti. Questi contatti potrebbero rivelarsi molto preziosi nei prossimi mesi e potrebbero essere cruciali per il collegamento con una nuova opportunità. Esplorare nuovi modi per fare soldi e coltivare abilità che fanno uso degli ultimi progressi tecnologici possono avere un ruolo nei tuoi piani.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, la Luna Piena nel tuo segno ti dona sicurezza portandoti a riprendere le redini della tua vita. Usa la tua energia e influenza per portare a termine un'importante missione professionale. Metterai il tuo timbro unico nei tuoi sforzi e potrai affermarti come apripista nella tua cerchia professionale. Assicurati di riconoscere gli aiutanti e gli alleati che ti hanno sostenuto nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Andando avanti, ci saranno progetti di team ancora più interessanti e incredibilmente fantasiosi ai quali farai parte, quindi questo è un buon momento per celebrare le persone con cui speri di avere una connessione continua. Approfitta del weekend per relazionarti in maniera nuova e amichevole con chi potrebbe rappresentare un aiuto per i tuoi obiettivi futuri, scoprirai connessioni che non ti aspettavi.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, la Luna Piena può benedirti con un'esperienza super mistica in cui ti senti pienamente allineato con il divino. Potresti ricevere una risposta a una preghiera e acquisire una maggiore comprensione della tua missione sul piano terreno. Presta molta attenzione ai sogni, ai messaggi che ricevi attraverso la meditazione e alle strane sincronicità che si verificano durante il giorno. Un insegnante o mentore con un punto di vista lungimirante potrebbe anche influenzarti a vedere la tua vita sotto una nuova luce.



VERGINE OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, ti sentirai potenziato trascorrendo del tempo con un amico con cui senti una connessione speciale, specialmente se ti ispira a uscire dalla tua scatola e fare le cose in un modo diverso. Avrai lo stesso incarico quando collaborerai con un team lungimirante. Qualcosa che impari potrebbe ispirare un corso di studi più intenso. Andando avanti, dovrai coltivare competenze innovative e stare al passo con le ultime tecnologie relative a ciò che fai.



BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia, avrai tutta l'energia e l'ispirazione di cui hai bisogno per portare a termine un'importante missione professionale. Questo è il culmine di un anno di sforzi, quindi vorresti concludere le cose e iniziare a prepararti per il prossimo. Il tuo successo potrebbe attirare l'attenzione di un potenziale alleato che sta lavorando in anticipo. In futuro, avrai bisogno del supporto di super-esperti che sono in cima alle ultime tendenze relative a ciò che fai, quindi questo è un buon momento per fare connessioni.



SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, fai sapere all'universo che hai imparato le lezioni importanti che dovevi imparare e che sei pronto per avanzare verso le prospettive future. Ora sei completamente attrezzato per mettere in pratica sia le lezioni di vita che le abilità acquisite di recente. Nella tua vita personale e professionale, interagirai con pensatori non convenzionali e super indipendenti che ti terranno all'erta, quindi sarà importante avere la saggezza e le capacità di cui hai bisogno per tenere il passo. È tempo di pensare in grande, quindi preparateti ad ampliare la tua visione.



SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, Un weekend intensamente romantico potrebbe essere in serbo, anche se potrebbe non essere conforme alla tua immagine di come dovrebbe essere la storia d'amore. Una persona eccentrica potrebbe ispirarti a cadere al passo con il suo cuore bizzarro o un appuntamento fuori dal comune con il tuo compagno potrebbe riaccendere la passione e il romanticismo tra di voi. Mantieni una mente aperta e lascia spazio all'amore e all'attrazione che sfidano le tue definizioni. Segui il tuo cuore e vai con quello che senti piuttosto che cercare di dare un nome a quello che sta succedendo. Una lettura con un Love Psychic può dirti cosa è cosa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, Se hai bisogno di capire te stesso, guarda ai tuoi rapporti più stretti per dirti qualcosa su chi sei. Potresti scoprire che le persone a cui ti senti più vicino sono persone che celebrano la tua eccentricità e ti sostengono nell'avventurarti fuori dalla tua zona di comfort. Trascorrere del tempo attorno a queste persone incoraggianti ti aiuterà a fare pace con il tuo passato e ad abbracciare i tuoi tratti caratteriali più folli. Molto presto, sbloccherai nuovi folli talenti e nuovi modi per esprimere la tua individualità, quindi sarà bello aver già dimostrato apprezzamento per ciò che ti rende diverso. Chiedi a un percorso psichico per intuizione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, potresti aver dato tutto ciò che dovevi dare e imparato tutto quello che c'era da sapere su un certo stile di lavoro. Molto presto, lo completerai e inizierai a prepararti per quello che verrà dopo. Potresti finalmente trovare un incarico o una posizione che faccia uso della tua mente brillante e di idee selvaggiamente innovative. Sei anche sul punto di fare importanti innovazioni nella tua casa e nella tua vita familiare. L'unico modo per scoprire se le tue idee pazze possono funzionare è provarle per te stesso. Un Psicofono del Sentiero della Vita può rivelare i grandi cambiamenti futuri per la tua vita domestica.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 22-23 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, potrebbe essere in serbo un weekend divertente e romantico. La magia accade quando smetti di cercare di impressionare gli altri e comincia a sentirti a tuo agio con te stesso. I tuoi valori potrebbero essere selvaggiamente diversi dalle persone che ti circondano, ma ciò non significa che non sarai apprezzato per quello che sei. In effetti, è la tua eccentricità che ti rende speciale e contribuisce a qualcosa di unico per le vite di amici e persone care. Molto presto, ci sarà più interazione con i pensatori liberi che sono sulla tua lunghezza d'onda.

