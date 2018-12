Oroscopo del weekend 29 e 30 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 e 30 dicembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 e domenica 30 dicembre : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, se è in corso un impegno per un importante obiettivo di carriera, non essere così veloce da scrollarlo di dosso. Attraversare il traguardo potrebbe rivelarsi molto più significativo di quello che puoi vedere dal tuo attuale punto di osservazione. Nel momento in cui hai più bisogno di mantenere l'attenzione, una relazione importante (personale o professionale) potrebbe distrarti da ciò che avevi deciso di fare. Se vuoi avere successo nell'anno a venire, devi tenere gli occhi sul premio.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, stai per allargare i tuoi orizzonti e provare nuove cose, quindi perché fare un passo indietro in una vecchia routine (soprattutto riguardo al tuo lavoro) invece di spostare le cose in avanti? L'unico modo per sentirti a tuo agio con le nuove idee e tecniche è metterle in pratica. Ciò significa lavorare fuori dalla tua zona di comfort fino a quando la tua nuova routine non diventerà vecchia. La nuova direzione che hai impostato per la tua vita richiede una crescita per arrivare lì, quindi seguitela invece di tornare a ciò che ti sembra sicuro.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, se sei seriamente intenzionato a stabilire un legame profondo e amorevole con il tuo partner, dovresti evitare di giocare liberamente con la tua vita amorosa. Ciò significa non allontanarsi da un impegno o scappare quando le cose diventano troppo intense. Allo stesso modo, non dovresti investire tempo in qualcuno che non ti prende sul serio. La vita è troppo breve per i giochi infantili, e più ti senti vulnerabile, più scuse ti dai per evitare l'impegno. Tuttavia, essere aperti all'amore significa essere vulnerabili. Se sei già dentro ad una relazione, continua a muoverti tra l’ardore di questa storia importante.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, nonostante i tuoi migliori sforzi per trovare il tempo per tutte le persone a cui tieni, potresti sentirti in conflitto tra una relazione e i doveri familiari. Se sei single, gli obblighi verso la famiglia o la casa possono sembrare più pressanti rispetto al dedicare del tempo a trovare l'amore. E se siete accoppiati, passare del tempo di qualità insieme potrebbe dover fare un passo indietro rispetto alla tua voglia di fare carriera traendo un vantaggio superiore dal dare rilievo a una relazione che al fare soldi. Avere una relazione di qualità farà partire il tuo nuovo anno nel modo giusto.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, prendersi cura di tutti i compiti sulla tua lista delle cose da fare può essere piuttosto noioso, soprattutto quando preferisci passare il tempo a chiacchierare con gli amici e a visitare i vicini e le persone care. Anche se potresti non vederne il significato ora, è super importante che tu leghi le parti in sospeso con un progetto importante. Potrebbe essere un incarico di lavoro o un compito più personale. Questo ti libererà per concentrarti su attività più interessanti all'inizio del nuovo anno.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, ti sentirai potenziato trascorrendo del tempo con un amico con cui senti una connessione speciale, specialmente se ti ispira a uscire dalla tua scatola e fare le cose in un modo diverso. Avrai lo stesso incarico quando collaborerai con un team lungimirante. Qualcosa che impari potrebbe ispirare un corso di studi più intenso. Andando avanti, dovrai coltivare competenze innovative e stare al passo con le ultime tecnologie relative a ciò che fai.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia, se ti sei impegnato a dedicare tutto questo tempo alla famiglia, prosegui in questa direzione. Può essere allettante andare secondo la tua strada, specialmente se l'agenda della famiglia non è di tuo gradimento. A volte paga fare qualcosa per gli altri, soprattutto per i tuoi cari. Non guarderai indietro nè rimpiangerai di aver messo i bisogni degli altri al di sopra del tuo. Sarai sollevato di iniziare il nuovo anno senza la colpa di non aver onorato i tuoi impegni.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, andare al buio può essere allettante, soprattutto se sei esausto per tutti gli impegni delle vacanze. Tuttavia, dovrai rispondere alle chiamate, rispondere alle e-mail e ai messaggi e fare alcune visite per iniziare il nuovo anno con una lavagna pulita. C'è qualcuno che aspetta di entrare in contatto con te, quindi fai del tuo meglio per non deluderlo. Lui o lei è lì per te quando ne hai bisogno ed è ora di restituire il favore. Potresti essere sorpreso di quanto sia bello connettersi con le persone piuttosto che disconnettersi e nascondersi da solo.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, può essere difficile mantenere il budget quando ci sono così tanti eventi e attività interessanti. Tuttavia, sarai più felice se raggiungerai i tuoi obiettivi finanziari di fine anno anziché fare una pazzia dell'ultimo minuto per socializzare. Potresti essere molto più vicino al tuo obiettivo di quanto pensi, quindi limitati a seguirlo. Ti divertirai ugualmente se sceglierai un'opzione economica, piuttosto che spendere soldi per l'intrattenimento acquistando biglietti costosi. Sono gli amici con cui trascorri del tempo e non l'evento stesso che determinerà il tuo divertimento.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, sei super ambizioso, quindi stai sempre pensando alla tua carriera e a come andare avanti. Tuttavia, il lavoro da solo non è sufficiente per renderti felice. Il tuo compleanno è vicino e non c'è momento migliore per fissare nuovi obiettivi personali. Cosa ti soddisferà, ti ecciterà e ti ispirerà nel prossimo anno? Potresti voler impegnarti in un piano di fitness o apportare modifiche al tuo guardaroba o aspetto. Impegnarsi in un hobby o imparare qualcosa di nuovo potrebbe essere anche molto divertente. Queste cose potrebbero sembrare una distrazione, ma se aumentano la tua felicità, vale la pena provare.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, nelle settimane che precedono il tuo compleanno, è tempo di rallentare e disfare le esperienze dell'anno passato. Decidi dove tagliare i legami e quali attività vuoi portare avanti nel nuovo anno. Legare le parti in sospeso e dedicare tempo alla riflessione profonda ti dà chiarezza su quali dovrebbero essere le tue priorità nel prossimo anno. Un'improvvisa ispirazione per iniziare qualcosa di nuovo potrebbe far deragliare questo processo e lasciarti in un limbo quando inizia il nuovo anno.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29-30 DICEMBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, le festività natalizie possono suscitare molte emozioni intense. Ecco perché è meglio passare il tempo con gli amici piuttosto che rimuginare sull'amore perduto e altre delusioni. Anche se sei in una relazione felice, può essere un momento stressante a causa delle grandi aspettative su quanto tempo si dovrebbe trascorrere insieme e chi viene invitato dove. Allenta la pressione facendo piani per trascorrere del tempo con le persone alle quali tieni maggiormente.

