Oroscopo della settimana dal 17 al 21 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 giugno al 21 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Ariete: Cercherai qualcuno avventuroso all'inizio della settimana poiché la Luna Piena in Sagittario dà energia al tuo settore di esplorazione. Il lunedì è il momento ideale per verificare una nuova attività con i tuoi amici. Se sei da solo, potresti incontrare qualcuno con radici lontane o in sintonia con le tue convinzioni spirituali. Tuttavia, le afflizioni a Mercurio il martedì e il mercoledì indicano che dovrai osservare le tue parole (e temperare!). Più tardi, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo per la tua vita domestica. Invitare i tuoi amici nella tua dimora questo fine settimana ti farà scoprire il meglio di te.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Toro: La passione o l'irritazione possono salire alle stelle durante la Luna Piena in Sagittario il lunedì. Tutto dipende dallo stato della tua relazione o mondo interiore, quindi se inizi a sentirti sconvolto, guarda se un problema emotivo ha bisogno di essere curato. Essere chiari emotivamente sarà particolarmente utile il martedì e il mercoledì se le afflizioni a Mercurio deragliano verso una conversazione sulla spiritualità, la politica o la cultura. All’opposto, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate, mentre un amico o un gruppo può portare romanticismo il sabato o la domenica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Gemelli : Si tratta di condividere all'inizio della settimana quando la Luna Piena in Sagittario dà energia alla tua zona di partnership. Questa influenza può intensificare la passione o il contenzioso in una relazione o esaltare il tuo desiderio di incontrare qualcuno compatibile. Dovrai solo monitorare il tuo stato d'animo martedì e mercoledì se le afflizioni al tuo governatore di Mercurio ti sbilanciano. Verso il fine settimana, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo monetario, mentre parlare dei tuoi obiettivi o delle tue capacità può attrarre un ammiratore il sabato o la domenica.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Cancro: L'amore può sembrare pungente all'inizio della settimana. In primo luogo, sarai concentrato a fare le cose durante la Luna Piena in Sagittario il lunedì. Poi alcune brutte afflizioni a Mercurio nel tuo segno il martedì e il mercoledì possono innescare una conversazione controversa con il tuo amante o potenziale amante. Il romanticismo riprenderà verso il fine settimana, mentre il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo personale, in modo da chiarire ciò che si desidera e quale strada serve per raggiungerlo! Puoi incontrare qualcuno di speciale attraverso un'attività o una lezione spirituale il sabato o la domenica.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Leone : Concentrarsi sul lavoro sarà quasi impossibile lunedì mentre la Luna Piena in Sagittario dà energia al tuo regno di romanticismo e ricreazione. Un'attività divertente con il tuo dolce partner, gli amici o i tuoi figli farà emergere il meglio di te. Tuttavia, le afflizioni a Mercurio il martedì e il mercoledì possono innescare un problema legato al tuo passato. L'amore scorrerà più facilmente venerdì, mentre il solstizio d'estate proclama il primo giorno d'estate, un momento eccellente per un incontro intimo. Inoltre, prestare attenzione al tuo mondo interiore risveglierà il tuo intuito nelle settimane a venire.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Vergine : Condividere la tua casa ti eccita durante la luna piena in Sagittario all'inizio della settimana. Ricorda solo ciò che dici martedì e mercoledì se le afflizioni associate a Mercurio scateneranno critiche. All’opposto, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di attività sociali. Nelle prossime settimane sarai ispirato a entrare in contatto con vecchi amici e creare nuovi contatti. Questo fine settimana, una data significativa con il tuo tesoro sabato approfondirà la connessione.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Bilancia : Il tuo fascino o la tua conoscenza possono attrarre un ammiratore durante la Luna Piena in Sagittario il lunedì. Cerca l'amore attraverso una lezione, un viaggio o una presentazione. Tuttavia, le afflizioni di Mercurio saputello di martedì e mercoledì possono innescare uno scontro di volontà su chi è responsabile. Potrebbe essere necessario decidere se mantenere la pace è più importante che avere ragione. All’opposto, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di carriera. In effetti, il romanticismo potrebbe giungere attraverso un'attività legata al tuo lavoro o alla tua salute questo fine settimana.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Scorpione : La praticità può svolgere un ruolo importante in una relazione durante la Luna Piena in Sagittario il lunedì. Potresti essere attratto da qualcuno che è naturalmente associato a te o agirai seguendo la voce della ragione in una situazione sociale. Tuttavia, le afflizioni a Mercurio il martedì e il mercoledì possono innescare uno scontro di teste. Su una nota più leggera, il solstizio d'estate del venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di risveglio spirituale per gli scorpioni. Cercherete di sapere di più sui legami spirituali nelle vostre relazioni e sulle lezioni che siete destinati a imparare.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Sagittario: La Luna Piena nel tuo segno il Lunedi è sicuro di stimolare il tuo fascino e autoespressione attraverso la maggior parte della settimana. La tua naturale positività può attirare un ammiratore con un atteggiamento simile ma essere consapevole degli elementi pratici che fanno funzionare l'amore, specialmente il martedì o il mercoledì se un problema che coinvolge il denaro scatena un conflitto. All’opposto, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di guarigione e intimità per il tuo segno. Ospitare un raduno di amici o due persone alla tua dimora porterà delizia questo fine settimana.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Capricorno : Qualcuno del tuo passato sarà nella tua mente (o sulla soglia di casa) durante la Luna Piena in Sagittario all'inizio della settimana. Tuttavia, esprimere te stesso sarà impegnativo fino a mercoledì, poiché le afflizioni a Mercurio nel tuo segno rendono difficile la comunicazione. All’opposto, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di partnership nelle prossime settimane, che favorisce la connessione in modo significativo con il tuo potenziale partner o l'incontro con qualcuno compatibile - se il cuore è aperto.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Acquario : Entrambi gli amici e gli estranei saranno attratti da te all'inizio della settimana poiché la Luna Piena in Sagittario dà energia alla tua zona sociale. La gioia di essere circondati dagli ammiratori può stabilizzarsi il martedì e il mercoledì se le afflizioni a Mercurio diminuiscono la tua positività. Invece di ignorare la sensazione, considera di parlare con qualcuno saggio per una nuova prospettiva. Verso il fine settimana, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e ti incoraggia a migliorare il tuo benessere nelle prossime settimane. Inoltre, un'attività di volontariato può portare romanticismo sabato.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2019

Oroscopo della settimana Pesci : Sarai sotto i riflettori durante la Luna Piena in Sagittario all'inizio della settimana, quindi preparati a brillare! Condividere il tuo vero sé può portare un ammiratore che è molto in sintonia con te. Tuttavia, le afflizioni a Mercurio il martedì e il mercoledì possono far deragliare la socializzazione attraverso segretezza, sotterfugi o rabbia, quindi sforzati di essere diretto nelle tue conversazioni. Verso il fine settimana, il solstizio d'estate di venerdì proclama il primo giorno d'estate e un nuovo ciclo di romanticismo e ricreazione. Condividere il tuo cuore ispirerà la tua relazione attuale o renderti una calamita per i nuovi ammiratori.

