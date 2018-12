Oroscopo di oggi 14 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 14 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 14 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, una connessione sessuale assume un significato molto più profondo. Sotto l’influenza delle stelle, sentirai una connessione spirituale con il tuo amante che va ben oltre il modo in cui vi relazionate nel quotidiano. Questa intensa energia potrebbe indicare che sei stato insieme prima nelle vite precedenti. Anche se questa persona è solo qualcuno su cui hai fantasticato, potrebbe esserci di più di quanto non sembri.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, il tuo profondo attaccamento al tuopartner o ad un amico intimo significa che darai il massimo per coltivare la relazione. Con l'asteroide Cerere e il compassionevole Nettuno che si allineano nelle zone delle tue relazioni sociali, dedicarti a qualcuno che ami può quasi sembrare un'esperienza spirituale. Lo stesso accade quando collabori con un collega o lavori con un gruppo. Se il tuo cuore è dentro e credi in quello che stai facendo, ti troverai a lavorare in uno spazio in cui la magia può accadere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, il tuo lavoro diventa profondamente significativo quando ritieni che sia utile o legato ad una visione del tuo futuro. Con l'asteroide Cerere che si allinea con il mistico Nettuno nella tua zona di carriera, un atteggiamento di servizio verso i tuoi doveri quotidiani ti aiuta acomprendere lo scopo superiore di ciò che stai facendo. Anche se il tuo lavoro non è affascinante, può contribuire alla vita di qualcuno in modo positivo. È un momento eccellente per riflettere sulle tue abilità e su come possono essere utilizzate per creare il lavoro dei tuoi sogni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, sia che tu stia adorando i tuoi figli, il tuo compagno o un progetto creativo, sembra che tu stia rispondendo a una chiamata spirituale grazie a Cerere che si allinea con il mistico Nettuno. Sotto questa influenza, i doni che offri al mondo e le relazioni che promuovi diventano veicoli per nutrire la tua anima. Tira fuori le tue abilità e scoprire quanto puoi dare agli altri ti darà un enorme piacere. I tuoi cari apprezzeranno sicuramente essere i destinatari del tuo amore e delle tue attenzioni

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, sei in piena forma. Grazie alle potenti energie degli astri, ti sentirai premurose e protettive, sei pronto a prenderti cura del tuo prossimo più caro. Hai un forte senso intuitivo di ciò di cui i tuoi cari hanno bisogno e un segnale psichico speciale ti avviserà se qualcuno è in pericolo. Questo speciale marchio di amorevole cura può diventare un po' intenso, quindi, verso i tuoi figli, fai attenzione che l'amore materno non si trasformi in un soffocante amore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, le parole di sostegno e l'amorevole attenzione che date al vostro partner o ad un importante collaboratore possono creare un legame speciale tra voi. Una volta che inizi a condividere, scoprirai che aprire il tuo cuore non è difficile come pensavi. Puoi anche elevare le persone intorno a te incoraggiando e offrendo loro i benefici della tua saggezza. I progetti scritti e gli impegni linguistici andranno particolarmente bene quando sono intrisi di amore, quindi è un buon momento per raccontare la tua storia. U

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, il tuo amore e compassione per coloro che soffrono ti offre una grande motivazione per fare cose buone. Con l'aiuto di Cerere e Nettuno spirituale che alimenta le tue zone di lavoro e di denaro, userai il tuo denaro e le tue abilità per essere al servizio degli altri. Alcune Bilancia saranno coinvolte nel volontariato mentre altre lavoreranno duramente per provvedere alla propria famiglia e agli amici intimi. Non importa in quale campo ti trovi, il tuo sforzo assume un significato più profondo quando diventa un veicolo per sostenere gli altri.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, che tu sia un genitore, un custode di animali o un amministratore della terra, prendi molto sul serio il tuo ruolo di allevatore. E con l'aiuto di Cerere nel tuo segno che si sincronizza con il trascendente Nettuno, otterrai un'enorme gioia e una sensazione di connessione dal versare le tue cure amorevoli in una persona, un essere o un progetto che nutre la tua anima. È una situazione win-win perché ciò che dai al beneficiario dà benefici e nutre il tuo cuore a sua volta. Anche tu hai bisogno di curare te stesso, quindi non trascurarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, guarire le tue ferite può comportare l'estensione della compassione verso le persone che sanno come colpirti dove fa male, la tua famiglia. Con l'aiuto di Cerere che si allinea con Nettuno nel regno che governa l'infanzia e la famiglia, liberarti dalle ferite del passato significa liberare la persona amata. Ciò non significa che tu perdoni comportamenti dannosi, ma che smetti di etichettare qualcuno come autore del tuo dolore e quindi smetti di considerarti una vittima. Questa è una medicina forte, Sagittario.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Capricorno, ci vuole tanta carica per rispondere alle esigenze della tua cerchia di amici, ed è una comunità di cui sei fiero di far parte. Con il coltivatore Cerere nella tua undicesima casa collaborativa sincronizzata con Nettuno compassionevole, non solo porti il sostegno amorevole e la comprensione di cui i tuoi amici hanno bisogno, ma lo ricevi anche in cambio. Ciò che offri potrebbe non tornare sempre nella stessa forma o dallo stesso amico. Tuttavia, se un dono viene dato liberamente, l'universo troverà un modo per restituire l'amore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Acquario, la tua passione per ciò che fai si estende ben oltre ciò che puoi ottenere da te stesso. Con l'aiuto di Cerere nella tua zona di carriera, allineando con compassionevole Nettuno, farai la tua parte per prenderti cura e proteggere la visione generale e il successo della tua sede di lavoro. Potresti sentire una connessione speciale con il tuo capo, i tuoi colleghi o la missione che tutti sono concentrati nel realizzare. Se ti senti insoddisfatto, prova a attingere a qualcosa di utile su ciò che fai e su come sei utile per il raggiungimento di un bene superiore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, viaggiare e studiare (soprattutto la spiritualità e le materie mistiche) può aiutarti a capire i misteri della vita. Con il coltivatore Cerere nella tua casa di esplorazione in sincronia con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno, nutrirai la tua anima con la saggezza e le esperienze che ti portano oltre i confini della tua vita quotidiana. Un mentore o un insegnante premuroso potrebbe avere un profondo effetto su come vedi la vita e il tuo posto in esso. Allo stesso modo, potresti scoprire la tua chiamata condividendo le tue conoscenze con gli altri.

