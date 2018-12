Oroscopo di oggi 17 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 17 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Ariete, l'amore può sembrare un piccolo mercenario. Un'attrazione che senti verso una certa persona potrebbe non essere del tutto innocente. Potresti essere attratto dalle dimensioni del suo conto in banca. Forse questo sembra piuttosto crudele, ma se ti concedi del tempo per studiare le tue motivazioni più profonde, potresti scoprire che non sono così profonde. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di ogg sentirai la fastidiosa attrazione della realtà che ti dice di essere più pratico. Oggi non è una cattiva idea. Rimarrai sorpreso da ciò che troverai quando ti prenderai il tempo per essere più realistico e pensare concretamente a una soluzione possibile .

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Toro, un incontro con la tua anima gemella durante una festa o anche un incontro di lavoro. C'è un'attrazione istantanea tra di voi, che sembra creare scintille. Hai così tanto da dire, eppure ti senti già come se vi conosciate molto bene. Vivilo un giorno alla volta e scoprirai che il legame diventa più forte. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi, oggi farai enormi progressi verso i tuoi obiettivi di carriera, quindi non arrenderti prima di mollare la presa. Se stai cercando un nuovo lavoro, è probabile che ne troverai uno. Per lo meno, tutti i colloqui con i potenziali datori di lavoro andranno molto bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Gemelli, potresti non notare che l'amore si insinua dentro di te, come fa in modo segreto e silenzioso. Una persona potrebbe non sembrare inizialmente attrarti, e tuttavia mentre la sera avanza, comincia a avere un effetto sempre più profondo su di te. Qualcosa nel suo essere ti sta attirando come una calamita, sempre più vicina. Preparati a essere sorpreso! Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi puoi avere uno schiaffo al polso per non essere affidabile e pratico come alcuni dei tuoi colleghi di lavoro. Non lasciarti abbattere. Nel frattempo, considera di passare a un altro lavoro in cui puoi impostare il tuo programma e avere maggiore libertà generale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Cancro, puoi incendiare molti cuori. Sembri trasudare un senso di profondità e un grande mistero e essere estremamente seducente per gli altri. Quindi non essere sorpreso se ricevi un bel po' di offerte. Ma non cedere al primo complimenti che ti viene fatto. Hai così tanta scelta, puoi anche optare per qualcosa di veramente speciale! Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi le affermazioni positive degli altri avranno un meraviglioso effetto positivo sul tuo posto di lavoro oggi. Un sorriso, un commento amichevole e un complimento sul lavoro di qualcun altro creeranno un'atmosfera fantastica che tutti potranno apprezzare e ringraziare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Leone, niente è come sembra, e questo include un certo incontro romantico. La persona coinvolta può sembrare incredibilmente misteriosa oltre ogni immaginazione. Potresti ritrovarti spazzato via dalle maree al di là del tuo controllo - ma non abbandonarti totalmente. Aspetta finché non vi conoscerete molto meglio! Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi l'esuberanza degli ultimi due giorni diminuisce quando ti senti costretto a tornare al tavolo da disegno. Renditi conto che non è una cosa così brutta. Rallenta e pianifica la tua prossima mossa invece di continuare sulla stessa traccia in cui ti trovavi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo dell’amoredi oggi, Vergine, Oggi puoi ottenere più di quanto hai contrattato da un capo o da una figura autoritaria. Anche se possono sembrare austeri e proibitivi in precedenti occasioni, potresti essere sorpreso di scoprire che in realtà provano sentimenti profondi e potenti per te. Tuttavia, potrebbe essere meglio arretrare un po’ finché non si è certi del terreno su cui si sta lavorando. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi la tua pazienza ha pagato e alla fine stai raccogliendo i frutti del duro lavoro che hai svolto. Non fermarti ora! Oggi è un buon giorno per piantare i semi per il successo futuro, ma non dimenticare di fermarti e premiare te stesso per quanto lontano sei arrivato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Bilancia, qualcuno che è stato un amico intimo fino ad ora potrebbe improvvisamente mostrare segni di voler avvicinarsi ancora di più a te e di voler passare da un rapporto platonico a un rapporto più intimo. Sarebbe meglio lasciare trascorrere un po' di tempo prima di prenderlo sul serio. Se questo è qualcuno che ti interessa, allora vale la pena restare aggrappato. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi organizza i dati che hai invece di cercare attivamente di raccoglierne di più. Ordinare, etichettare, organizzare e classificare invece di accumulare di più in cima alla pila sulla tua scrivania. Farlo ti renderà molto più preparato per eventi e opportunità future.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Scorpione, i tuoi occhi possono essere cosparsi di polvere di stelle, rendendo difficile per te distinguere tra quei candidati romantici che aumenterebbero la tua felicità e quelli che potrebbero essere solo cattive notizie. Se stai uscendo con qualcuno, allora faresti bene a stare attento e non soccombere troppo a fascino e adulazione. Ascolta il tuo istinto. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi organizza un discorso con qualcuno sul posto di lavoro di cui hai bisogno per parlare francamente. Non c'è più bisogno di nascondere la tua frustrazione con questa persona. Il tuo approccio gentile, sensibile e compassionevole attenuerà gli ostacoli nella tua relazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Sagittario, l'amore sboccia oggi. Risponderai con sentimenti profondi. La persona fortunata sembra certamente sapere come tirare fuori il meglio di te, e ti sentirai anche a tuo agio nel comunicare insieme! Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi probabilmente ti troverai di fronte a una difesa difficile oggi sul posto di lavoro. Ti stai preparando per fare goal ma l'arbitro chiama un fallo. Invece di perdere i fan creando una scena sul campo, riesamina tranquillamente le regole e seguile.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Capricorno, l'amore entrerà a casa tua, e non solo amore, ma totale, puro e totale romanticismo. Che cosa hai fatto per meritare un simile trattamento, potresti chiederti? Non perdere tempo con le domande; goditi il giorno e il momento. E per favore non ti preoccupare e prenditi il tuo tempo. La vera passione non può essere affrettata. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi farai un grande passo avanti nel tuo lavoro. Molto probabilmente, questo avverrà attraverso la ricerca di metodi più tradizionali. Questo non è il giorno per sperimentare nuove tecniche quando la metodologia già applicata funziona altrettanto bene.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Acquario, piuttosto che uscire in città, o passare il tempo a visitare amici e socializzare, qualcosa ti persuade a passare una notte a casa insieme. Crea un'atmosfera calda e romantica usando candele, aromi meravigliosi e musica! A volte si possono trovare cose buone dove meno te le aspetti. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi porta le tue idee su carta invece di lasciarle volare dall'orecchio opposto dal quale sono entrate. Assicurati che questo non sia un pezzo di carta straccia che presto verrà gettato accidentalmente nel cestino. Le tue idee sono buone - usa oggi per organizzarle.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, è probabile che si formi un profondo legame emotivo con la persona di tua scelta. La relazione può iniziare con una conversazione piuttosto profonda che tuttavia ha implicazioni molto pratiche. Può quindi continuare quando entrambi decidete che la discussione deve essere portata avanti, cosa che sarebbe meglio fare, magari dopo un pranzo. A volte l'amore ti prende di sorpresa. Per quanto riguarda il tuo oroscopo del lavoro di oggi le situazioni sul posto di lavoro non stanno andando verso la tua giusta e più provi a spingere per avere le cose sotto il tuo controllo, maggiore è la resistenza che incontrerai. Calmati e sii paziente. Ricorda che l'unica persona che puoi controllare è te stesso.

