Oroscopo di oggi 20 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 20 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, un'improvvisa scintilla di intuizione può offrire indizi sul tuo percorso. Un futuristico collegamento Sole-Urano nel tuo regno di maggiore consapevolezza ti sta aprendo alla guida spirituale. In quanto tale, è probabile che tu abbia una sensazione, una fantasia o una sincronicità che offra informazioni sulle tue aspirazioni. Cosa ti piacerebbe avere, Ariete? Concentrarsi su qualcosa che stai cercando di ottenere aumenterà le tue possibilità di ricevere un chiaro messaggio a riguardo. Anche oggi, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove favorisce il collegamento con qualcuno di esperto per parlare del proposito della tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, un'intuizione può rivelare la verità su qualunque cosa ti concentri. Un legame tra il Sole e Urano sta risvegliando i tuoi doni psichici e può ispirare un'intuizione, una sveglia o una visione che ti porta alle informazioni che cerchi. Una relazione o un problema emotivo può far parte del quadro. Inoltre, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove favorisce la ricerca di informazioni su un mistero, che potrebbe coinvolgere fenomeni psichici, psicologia o un segreto di famiglia di cui sei curioso. Basta essere sicuri che le informazioni siano accurate.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, ciò che vorresti da una relazione intima è nella tua mente. Che tu sia in coppia o da solo, la Luna nel tuo segno opposto a Mercurio e Giove sta illuminando ciò di cui hai bisogno. Potresti essere ispirato a discutere di questi bisogni con il tuo compagno o un amico intimo, il che ti spingerà a una conversazione illuminante. Inoltre, un collegamento tra il Sole e Urano può innescare un messaggio intuitivo sulla tua vita amorosa, quindi fai attenzione alla tua guida interiore. Se stai cercando qualcuno di speciale, un ammiratore insolito o brillante potrebbe attirare la tua attenzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, avere una routine su cui fare affidamento ti fa sentire al sicuro. Oggi, tuttavia, un collegamento tra il Sole e Urano ti fornirà una nuova prospettiva sul tuo lavoro, sul tuo piano di fitness o su qualcos'altro che fai quotidianamente, il che potrebbe indurti a cambiare. Forse capirai che hai bisogno di riorganizzare o ridurre le tue attività per diminuire lo stress. Avere più tempo libero può anche essere parte del piano. Per di più, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove può rivelare dove il lavoro intenso e le conversazioni banali stanno disperdendo la tua energia. La priorità sarà la chiave per migliorare il tuo benessere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, un'improvvisa intuizione sull'amore può produrre un momento wow. Mentre il Sole si collega all'illuminazione di Urano, potresti sperimentare un cambiamento inaspettato di prospettiva su ciò di cui hai bisogno in una relazione romantica. Con Urano sulla scena, la libertà di essere te stesso e fare le tue cose può essere parte del quadro. O forse stai bramando qualcuno che si connette con te ad un livello più alto. Inoltre, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove può preparare il terreno per una vivace conversazione con qualcuno vicino a te sull'amore, la creatività o l'amicizia.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, per quanto tu abbia bisogno di sicurezza nella tua vita domestica, di tanto in tanto ti rendi conto della necessità di apportare un cambiamento. Questo potrebbe essere il caso oggi dato che il Sole si connette con Urano. Potrebbe essere qualcosa di piccolo, come riorganizzare i mobili per aumentare il flusso di energia nella tua casa o avviare una conversazione con un membro della famiglia sui suoi piani per il futuro. Inoltre, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove può ispirare una discussione illuminante con qualcuno che tu rispetti, che illuminerà il tuo pensiero su qualunque cosa sia nella tua mente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, un'idea che viene fuori dal nulla ti aiuterà a raggiungere il risultato desiderato. Un legame tra il Sole e Urano e le tue zone intellettuali sta risvegliando il tuo genio interiore. Pertanto, attingere alla tua creatività può ispirare un'idea brillante, eccentrica o innovativa con cui puoi girare. Inserendo nel diario o discutendo ciò che hai in mente con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda, migliorerai il processo. Inoltre, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove sta stimolando la tua più alta consapevolezza, quindi sei alla ricerca di un'intuizione che ti guidi nella giusta direzione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, un'idea che arriva a te può aumentare la tua capacità di guadagno. Un collegamento tra il Sole e Urano si sta inserendo nella tua creatività nel fare soldi che può rivelare un percorso insolito o innovativo per la prosperità. Mantenere il contatto con la tua guida interiore e avere una mente aperta faciliterà il processo. Se si presenta un'opportunità finanziaria, assicurati di avere tutti i dettagli chiari prima di procedere. Anche oggi, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove ti farà riflettere (e forse parlerà) di risorse condivise, di sesso o di fenomeni psichici.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, sei in vena di mettere da parte compiti banali e contemplare dove sei diretto nella vita. Un legame tra Urano e il Sole nel tuo segno sta aprendo la tua più alta consapevolezza e potrebbe offrire un messaggio sul tuo futuro. Essere aperti a tale guida può ispirare una forte intuizione che ti porta in una certa direzione. Concentrarti sul sogno che stai inseguendo chiarirà cosa devi fare per realizzarlo. Se non sei sicuro del passo successivo, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove suggerisce di raggiungere qualcuno che abbia una visione profonda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, una visione inaspettata può ispirarti ad andare avanti. Mentre il Sole nel tuo regno inconscio si connette con Urano, diventerai consapevole di un blocco interno che ti tiene piantato dove ti trovi. Il colpevole è probabilmente un'emozione limitante o una convinzione su di te. Prendersi del tempo per l'introspezione ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere. Inoltre, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove ti incoraggia ad analizzare il tuo passato per scoprire schemi nei tuoi pensieri, comportamenti o comunicazioni che ostacolano i tuoi sforzi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, sei spesso davanti a tutti gli altri nel tuo modo di pensare. Questo sarà il caso oggi dato che un collegamento tra il Sole e Urano ti dà un'idea del futuro. Lo sguardo può coinvolgere il tuo percorso personale o la tua visione di un mondo migliore. Con la Luna che si oppone anche a Mercurio e Giove nella formazione odierna, è probabile che quest'ultimo abbia catturato la tua attenzione. Qualunque idea o intuizione arrivi a te, assicurati di esaminarla e diventarne consapevole in modo che tu possa accedervi in seguito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, un approccio innovativo può far progredire la tua carriera. Un legame tra il Sole e Urano sta risvegliando il tuo splendore interiore quando si tratta del tuo lavoro, rendendo questo un momento ideale per esplorare concetti che sono fuori dagli schemi. Se usi la tua creatività, potresti solo accendere un'idea che aprirà le porte a un'opportunità. Un esperto di consulenza per la carriera può guidarti verso il successo. Anche oggi, la Luna che si oppone a Mercurio e Giove ti sta motivando a condividere le tue idee e aspirazioni con un collega o un familiare. Assicurati solo che questa persona sia sulla tua lunghezza d'onda.

