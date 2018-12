Oroscopo di oggi 21 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 21 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’ Oroscopo di oggi venerdì 21 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata, una sensazione di gelosia ti pervaderà e scatenerà in te reazioni esagerate, cerca di contenerti e non essere così pessimista. In ambito lavorativo, evita di farti coinvolgere nelle direttive perché potresti pagare un dazio troppo grande in prima persona.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, avrai voglia di risolvere tutto in fretta ma un contrattempo te lo impedirà. In ambito lavorativo, avrai modo di passare una giornata serena e riuscirai a produrre più del solito. In ambito affettivo, dovrai controllare il tuo istinto che ti suggerirebbe una posizione troppo rigida.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, dovrai fare un attento e scrupoloso lavoro di analisi per convincerti che quello che stai facendo con sacrificio potrebbe portarti nel tempo a grossi risultati. In ambito affettivo, avrai con la partner un'intesa armoniosa e lei ti sembrerà davvero la persona giusta per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, saprai approfittare, con grande tempismo, di un'occasione che ti si presenterà in ambito lavorativo; se ami il gioco gli Astri ti consigliano di tentare la fortuna. In ambito affettivo, è giunto il momento di prendere decisioni importanti che vi riguardano.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, in questa giornata l'insoddisfazione non è il miglior antidoto alle problematiche del tuo quotidiano, gli Astri ti suggeriscono quindi di darti da fare e di mostrarti collaborativo soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, avrai l'opportunità di passare una serata davvero indimenticabile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa giornata, grazie ad alcuni influssi benefici, se hai avuto dei problemi in ambito affettivo si risolveranno del tutto e potrai finalmente ritrovare una buona intesa con la tua partner. Nel settore lavorativo, un'opportunità farà nascere nuovi spiragli e prospettive per il tuo futuro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, gli Astri oggi ti infondono una certa severità nel valutare l'operato altrui, quindi, nel settore affettivo evita di essere troppo critico, mentre nel settore lavorativo stai attento a non suscitare le ire di un collega un po' permaloso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, in questa giornata le Stelle ti suggeriscono di stare attento a quello che dici, soprattutto verso i colleghi e nel lavoro in genere. In ambito affettivo, sarai entusiasta e generoso. Un consiglio: non urtare la sua suscettibilità.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, sarai più spavaldo del solito ma cerca di non esagerare se non vuoi ottenere effetti controproducenti. In ambito lavorativo, dovrai essere testardo e tenace per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. In ambito affettivo, non cedere di fronte alle prime difficoltà.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, cercherai di coinvolgere i tuoi partner lavorativi in una decisione importante che riguarda l'immediato. In ambito affettivo, dovrai valutare attentamente il tuo rapporto con la partner per cercare di capire da dove viene questo momento di insoddisfazione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, in questa giornata saranno favoriti i rapporti interpersonali in ambito lavorativo, dialogherai con un tuo superiore che riconoscerà i tuoi meriti professionali. In ambito affettivo, potresti ricevere un invito imprevisto ma allo stesso tempo molto gradito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, ottima questa giornata dal punto di vista lavorativo, riceverai una proposta interessante e saprai cogliere al volo le opportunità che ti si prospettano. In ambito affettivo sarai stuzzicato con effetti speciali, intrigala facendo il difficile.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 21 dicembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani