Oroscopo di oggi 24 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 24 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 dicembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, è difficile mantenere la fede quando Mercurio nella tua casa di coscienza superiore si scontra con l'oscuro Nettuno. Sotto questa influenza, potresti sentire che gli insegnamenti spirituali non forniscono il conforto di cui hai bisogno in questi tempi incerti. Non perdere il cuore, Ariete. Questo è semplicemente un momento di passaggio che sta testando la forza delle tue convinzionispirituali. Diffida di insegnanti o mentori le cui parole non suonano vere per te. È sempre bene fare domande e chiedere che i tuoi dubbi vengano affrontati.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, non è bello raccontare in giro informazioni ricevute privatamente. Con Mercurio chiacchierone nella tua casa dei segreti che squadrano Nettuno, rivelare informazioni confidenziali potrebbe scatenare una brutta notizia. Potresti pensare che condividere con un amico sia sicuro, ma non tutti sono in grado di chiudersi le labbra. Se qualcuno condivide informazioni segrete con te, dovresti tenerlo per te invece di trasmetterlo ad altri. Se vero o falso, qualcuno potrebbe farsi male quando le informazioni private diventano pubbliche.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, uno scambio di idee con il partner o un collaboratore importante potrebbe farti mettere in discussione il tuo futuro insieme. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di associazione, ci può essere confusione o dubbio sul fatto che tu siate sulla stessa lunghezza d’onda. È bello mettere le cose allo scoperto, anche se non è probabile che chiarirai la questione ora. In effetti, più ne parli, più diventano confuse le cose. Lascia stare e non prendere decisioni in base a ciò che è comunicherete tra di voi oggi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, la tua strada potrebbe non essere la strada giusta, specialmente se si tratta di eseguire un compito che coinvolge parti complesse o direzioni complesse. Con l'abile Mercurio nella tua sesta casa metodica in contrasto con Nettuno, potresti ritrovarti fuori rotta. Se stai guidando verso una destinazione sconosciuta, affidati alle tue più profonde conoscenze e rifletti prima di agire, l’impulsività può essere molto pericolosa. Una mancanza di direzione, in questioni grandi e piccole, potrebbe causare problemi, quindi assicurati di avere un piano B.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, se le tue emozioni ti spingono ad agire d’impulso, non sarai molto produttivo. Con la Luna nella tua misteriosa dodicesima casa opposta a Saturno esigente, può essere difficile convincere il mondo ad appoggiarti, specialmente se qualcuno sta aspettando che tu produca risultati. Il tuo compito è quello di ottenere lo spazio e la concentrazione di cui hai bisogno per far funzionare al meglio. Scollegati dal mondo per un po’ e sintonizzati sulla tua stazione radio interiore. Le persone avranno fiducia nei tuoi modi di lavorare ponderati e ti seguiranno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, è una bugia o solo un incomprensione? Con l'espressivo Mercurio che si scontrano con Nettuno, potresti chiederti se una persona cara ti sta dicendo il vero o se qualcosa è andato perduto nella trasposizione dei fatti? Se qualcosa non ti sembra giusto, fidati del tuo istinto. Tuttavia, non dovresti saltare alla peggior conclusione possibile finché non avrai tutti i fatti chiari dinanzi ai tuoi occhi. La verità potrebbe non rivelarsi oggi, quindi non ha senso spingere sul problema. Dagli un giorno o due e poi rianalizza la conversazione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, potrebbe non essere tua intenzione dire una bugia, ma dovresti fare attenzione che le tue parole non portino fuori strada qualcuno. Questo potrebbe essere particolarmente disastroso se coinvolge uno scenario che si svolge nel tuo posto di lavoro. Con Mercurio esperto nella tua zona di comunicazione che si scontrano con Nettuno, le informazioni false possono creare problemi sia per te che per gli altri. Controlla le tue fonti e verifica i tuoi dati prima di passare le informazioni. Anche se fosse un errore onesto, potrebbero esserci delle conseguenze, quindi fai attenzione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, le conversazioni e le trattative relative al denaro dovrebbero essere gestite con cura. Con l'intelligente Mercurio nella tua casa di denaro che si scontra con Nettuno, qualcuno (forse tu) potrebbe fare una promessa che non è in grado di mantenere. Potrebbe essere un errore onesto o un chiaro caso di inganno. La linea di fondo è che se qualcosa sembra troppo bella per essere vera, dovresti essere scettico. Non è probabile che tu possa ottenere guadagni con questa influenza dubbia in gioco, quindi gli acquisti importanti dovrebbero essere posticipati.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, tutti crescono con cose che credono non necessariamente vere. Accertati sempre della verità, con Mercurio chiacchierone nel tuo segno che si scontra con Nettuno nel tuo reame ancestrale, dovrai stare attento a non essere dipinto come l'idiota del villaggio. Alcuni dei tuoi aneddoti sembrano davvero intelligenti, anche se potrebbero non reggere come affermazioni di fatto. Allo stesso modo, dovresti prendere le parole di un familiare o di un compagno di stanza con un pizzico di scetticismo. Che si tratti di inganno o confusione innocente, la verità potrebbe essere distorta.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, le preoccupazioni possono turbare e distrarre. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Con Mercurio a quadrare il Nettuno oscuro nella tua terza casa mentale, il tuo dialogo interiore tende a concentrarsi sugli scenari peggiori piuttosto che guardare al lato positivo. All'estremo opposto dello spettro, potresti essere catturato in una fantasia come mezzo per evitare una verità scomoda. Fermati, respira e focalizza la realtà allontanando la confusione per scoprire la vertà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, tu e un amico potreste avere molto in comune. Tuttavia, ciò non significa che tu condivida gli stessi valori, specialmente quando si tratta di soldi. Uno scontro di Mercurio / Nettuno che incide sulla tua amicizia e sulle tue zone di denaro potrebbe mettere uno di voi in un cattivo affare. L'onestà è la migliore politica anche se dire la verità rende una situazione scomoda. Altrimenti, potresti avere problemi con denaro o beni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, solo perché un amico non è pronto a condividere la tua idea di divertimento, non significa che dovresti abbandonare i tuoi piani. Con la Luna che si oppone a Saturno impegnativo nel tuo settore sociale, i tuoi amici possono essere difficili da accontentare. Se non riesci a raggiungere un accordo sui tuoi piani, potresti doverti liberare dalla tua squadra e fare le tue cose per conto tuo. Quello che dovrebbe essere divertente diventa un po’ pesante quando ci sono troppe regole e restrizioni su ciò che puoi e non puoi fare.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani