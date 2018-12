Oroscopo di oggi 25 dicembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 25 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 dicembre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, c'è una vera sensazione di calore nell'aria che eleva l'atmosfera e ti mette di buon umore. Con la vibrante Luna nel Leone che si allinea con l'espansivo Giove nella tua casa di coscienza superiore, ti concentrerai sul quadro generale e sulla tua parte in esso, piuttosto che nutrire la tua attenzione su piccole preoccupazioni. Crescere la tua creatività ed esplorare nuovi modi per condividere i tuoi doni unici con il mondo sarà la priorità nella tua mente. La tua generosità e il tuo spirito ti renderanno super attraente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, ti sentirai benedetto dalla vicinanza che senti con il tuo partner, la tua famiglia o altre persone speciali nella tua vita. Con la Luna nel Leone nella tua accogliente quarta casa in sincronia con Giove di buon auspicio, vorrai trascorrere del tempo con qualcuno che ti fa sentire supportato e amato. Condividere un pasto insieme o trascorrere del tempo di qualità insieme a casa sarà il modo perfetto per connettersi. Non essere sorpreso se qualcuno si presenta con un regalo speciale. Sei amato, Toro, e c'è qualcuno nella tua vita che vuole che tu lo sappia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, è una bellissima sensazione connettersi con il partner o una persona speciale che attraversa il tuo cammino. Questo incontro dei cuori e delle menti può essere un evento frequente in quanto l'invitante Luna in Leone nella zona del connettore si sincronizza con Giove di buon auspicio. C'è una sensazione di reciproca apertura e generosità che rende calde le visite e le interazioni piacevoli. Aprire il tuo cuore a qualcuno può favorire una relazione speciale e aiutare a rafforzare il tuo legame. Metti le tue lamentele sullo scaffale per ora e sii presente per amore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, trova i modi per usare le tue abilità per essere al servizio degli altri. Con la generosa Luna in Leone, scoprirai che ciò che il denaro può comprare è diverso dall'usare i tuoi talenti in modo utile. Fare del volontariato nella tua mensa locale o dedicare del tempo ad aiutare qualcuno a perfezionare le proprie abilità potrebbe essere il miglior regalo che tu possa dare. Allo stesso modo, potresti togliere la pressione ad una persona amata rifiutando un regalo e chiedendo invece il beneficio della sua saggezza.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani



LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, potresti diventare un po' emotivo, ma con la Luna nel tuo segno che si allinea con il benevolo Giove, è probabile che sia la gioia a suscitare emozioni piuttosto che tristezza o emozioni oscure. Ti sentirai particolarmente euforico quando ti connetti con i bambini o il tuo attuale interesse amoroso. In effetti, passare il tempo con chiunque sia divertente e spontaneamente allegro ti farà sentire abbastanza bene. Se sei da solo, troverai la felicità lavorando su un progetto creativo o facendo qualcosa che ami.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, dietro la tu apparente calma esterna si trova una gioia nel tuo cuore. Con la Luna in Leone nel tuo regno dietro le quinte, allineandosi con il benevolo Giove, ti accontenterai di esprimere il tuo affetto ai tuoi cari in modi sottili piuttosto che fare grandi gesti pubblici. Non è che sei timido, ma è che capisci il valore della condivisione di certe cose in privato. Stringere legami profondi con la famiglia e la tua cerchia ristretta di amici è probabile che ti trasmetta una sensazione calda e accogliente, quindi pensa di passare del tempo con le tue persone preferite.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, con un'atmosfera così calda e gioviale nell'aria, vorrai passare il tempo con gli amici. Puoi ringraziare la Luna in Leone nella tua zona di comunicazione, sincronizzandosi con Giove favorevole per una tale energia gioiosa. Ti sentirai super collegato ai tuoi amici più cari. C'è sempre spazio nella tua cerchia sociale per persone interessanti, quindi potrai fare nuove conoscenze. Potresti ritrovarti a rimbalzare di casa in casa mentre cerchi di entrare in contatto con tutti i tuoi amici preferiti, quindi pianifica attentamente la tua giornata.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, sarai sicuramente molto popolare, specialmente quando inizi a distribuire i regali. Con la Luna in Leone che si allinea con Giove favorevole nella tua casa di denaro e beni, ti senti più generoso del solito. È bello dare, così vorrete condividere il più possibile. Ricorda però che non si tratta solo di cose materiali. Una certa persona potrebbe preferire che tu le regali il tuo amore e un'attenzione indivisa. È la cosa più preziosa che devi dare.

Per conoscere cosa ti riserva il nuovo anno, leggi le anticipazioni oroscopo 2019 di Affaritaliani

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, non aver paura di avventurarti oltre la tua zona di comfort. Con la Luna in Leone nella tua casa di avventure e esplorazioni, allineando il buon auspicio a Giove nel tuo segno, c'è gioia da trovare oltre i tuoi confini. Che tu stia trascorrendo del tempo in una destinazione straniera o ti trovi in una situazione non familiare, crescerai quando ti concedi il permesso di sperimentare qualcosa di nuovo. Porterai anche un entusiasmo alle tue avventure che eleva l'atmosfera di tutti quelli che ti circondano.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, intensi sentimenti di gioia possono essere travolgenti, quindi potresti scegliere di tenerli per te invece di mostrare la tua felicità. Con una calda connessione Luna / Giove che illumina le tue case di emozioni, sei sicuro di provare una rinnovata fiducia nella vita nonostante ciò che potrebbe accadere nel tuo mondo. Potrebbe non risolvere i tuoi problemi più grandi, ma può darti la spinta che ti farà sentire che le cose andranno in qualche modo bene. Un po’ di fede può fare molto per attirare le benedizioni che desideri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, Trascorrere del tempo di qualità con un altro significativo o un amico intimo è sicuro di moltiplicare la gioia. Con un auspicabile allineamento Luna / Giove che illumina le tue zone di relazione, ti sentirai particolarmente fortunato quando esci con le tue persone preferite. Se sei da solo, chiama un amico invece di inviare un messaggio di testo. Una videochiamata sarà ancora meglio. Non è proprio come il tempo trascorso in persona, ma se è il meglio che puoi fare, effettua la connessione. In pochi minuti, ti verrà ricordato quanto sia importante raggiungere chi ti vuole bene.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, sarai una stella per organizzare le feste di oggi e occuparti di tutti i compiti a cui amici e familiari non vogliono partecipare. Con la Luna in Leone nella tua sesta casa produttiva, allineandosi con il generoso Giove, sarai felice di fare il possibile per far sì che tutti si godano la giornata. Il tuo duro lavoro non passerà inosservato. Puoi aspettarti un sacco di elogi da parte di persone che apprezzano i tuoi sforzi. Comunque, anche senza il riconoscimento palese, trarrai una soddisfazione enorme da un lavoro ben fatto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 25 dicembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani