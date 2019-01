Oroscopo del mese gennaio 2019: previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo gennaio 2019: le previsioni astrologiche del mese di gennaio 2019

Le previsioni dell’Oroscopo di gennaio 2019 : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio il mese di gennaio appena entrato

OROSCOPO GENNAIO 2019 ARIETE

Oroscopo del mese Ariete gennaio 2019

Scegli un gatto o un cane? Ariete, a gennaio, scommetti decisamente sul gatto! L'oroscopo del 2019 gennaio raccomanda all'Ariete di sviluppare tutte le qualità "da gatto" che possiede. Queste sono, per esempio, bellezza esplosiva, individualità e indipendenza (a differenza dell'obbedienza "del cane" ) e talento imprenditoriale . Gli uomini e le donne nati in Ariete dovrebbero quindi trarre vantaggio dalla superba costellazione che si sta delineando nell'area della società e delle relazioni. È anche importante non dimenticare l'educazione. Imposta un obiettivo di gennaio e dedicati alla lettura di un nuovo libro specializzato per sostenere la tua carriera.

OROSCOPO GENNAIO 2019 TORO

Oroscopo del mese Toro gennaio 2019

Toro, che tu sia il CEO di una banca, un venditore che consegna tappeti orientali o un direttore d'orchestra, l'oroscopo di gennaio introduce molte ragioni per una maggiore motivazione manageriale. Se la porta cigolante è meglio lubrificarla piuttosto che lasciarla asciutta e il Toro dovrebbe fare i primi passi nel 2019 dotandosi di adeguate capacità manageriali. Frequenta un workshop, lascia che amici di successo ti consiglino e, infine, non aver paura di sperimentare. L'oroscopo di gennaio ti consiglia di cercare una condizione stabile che ti soddisfi, invece della magia.

OROSCOPO GENNAIO 2019 GEMELLI

Oroscopo del mese Gemelli gennaio 2019

Gemelli, gennaio è un mese in cui puoi apprezzare la vera morbidezza di un cuscino. Gemelli, i "dorati" 31 giorni di relax si avvicinano. Potresti goderteli; semplicemente mettiti comodo sulla sedia e governa il regno della tua vita. Tua suocera, il capo o le persone stupide, tutti possono provare a distruggere l'armonia che fiorirà nel tuo cuore. Tuttavia, l'oroscopo di gennaio consiglia di dimenticarteli. Nulla vale più della dolce e beata sensazione di pace che hai la possibilità di godere.

OROSCOPO GENNAIO 2019 CANCRO

Oroscopo del mese Cancro gennaio 2019

Le persone nate sotto il cancro dovrebbero prepararsi a difficili negoziati. L'oroscopo di gennaio 2019 mostra che questo mese può assumere la forma di una lumaca disperata, una bomba a orologeria o un pendio ripido. Ma tutti questi pericoli sono facilmente evitabili Cancro, concentrati solo sui tuoi talenti positivi. L'oroscopo consiglia: supera la tua pigrizia, non provocare una lite e non soccombere alle passioni che possono causare una rapida dipendenza .

OROSCOPO GENNAIO 2019 LEONE

Oroscopo del mese Leone gennaio 2019

L'oroscopo di gennaio invita il Leone a concentrarsi maggiormente sulla salute. Arriva un mese in cui puoi facilmente essere ferito o soccombere alle infezioni virali. Quindi che si fa? Prima di tutto non farti prendere dal panico, ma evitate semplicemente il rischio non necessario. Pensa ad un adeguato apporto di vitamine, e soprattutto se c'è qualcuno che può coccolarti, fagli sapere che ora è il momento giusto!

OROSCOPO GENNAIO 2019 VERGINE

Oroscopo del mese Vergine gennaio 2019

Gennaio 2019, Vergine, è il momento ideale per il matrimonio! Se non hai intenzione di sposarti, puoi almeno cercare il principe o la principessa giusta che trasformerà la tua vita in un pompelmo davvero succoso. Perché? Perché amarezza e difficoltà appartengono a qualsiasi relazione a lungo termine, almeno nella stessa misura in cui lo fanno l'energia fresca e la vitalità. Non ha senso affermare che il matrimonio è una torta perfettamente dolce. Secondo l'oroscopo di gennaio in questo mese dovresti goderti tutto ciò che hai già o cercare nuove opportunità se non c'è niente da godere.

OROSCOPO GENNAIO 2019 BILANCIA

Oroscopo del mese Bilancia gennaio 2019

Biancheria da letto pulita e profumata, sonno sano e seducente, profumo seducente, peso adeguato, sport con la palla o incontri sociali con persone ispiratrici, musica: queste sono tutte le aree chiave che l'oroscopo di gennaio consiglia di esplorare, testare e sviluppare durante questo mese. Per essere soddisfatti, Bilancia dovrai iniziare l'anno 2019 attivamente.

OROSCOPO GENNAIO 2019 SCORPIONE

Oroscopo del mese Scorpione gennaio 2019

A gennaio, lo Scorpione sarà un vero monarca che sarà in grado di trovare le giuste soluzioni nel processo decisionale e sarà bravo a comprendere i gusti degli altri (empatia ). Gennaio è il momento ideale per le persone nate nel segno dello Scorpione per pianificare le vacanze, trasferirsi in un'altra sede, espandere un'attività o fare affari all'estero ( incluse nuove acquisizioni ) o per qualsiasi altra espansione della vita in generale. L'oroscopo di gennaio anticipa rivela che in questo lo Scorpione inizierà a pensare di più alla famiglia e alla la sua casa.

OROSCOPO GENNAIO 2019 SAGITTARIO

Oroscopo del mese Sagittario gennaio 2019

Il tuo oroscopo di gennaio, Sagittario, ci dice che il primo mese del 2019 sarà caratterizzato dall'intensa presenza dell'elemento "aria" . Nell'amore e nella vita di tutti i giorni, Sagittario darà il meglio quando si prenderà un po' di riposo e si concentrerà sulla rigenerazione. Il nuovo vento fresco (aria ) diventerà la base di un domani migliore. Che si tratti del tuo guardaroba, dei tuoi pensieri o opinioni o del contenuto del tuo frigorifero, è ora di sbarazzarti del vecchio e fare spazio al nuovo - ma lentamente, pianificando e usando la giusta misura.

OROSCOPO GENNAIO 2019 CAPRICORNO

Oroscopo del mese Capricorno gennaio 2019

È molto importante essere in grado di supportare gli altri. Non solo materialmente, ma anche con parole gentili che non costano nulla. Nel mese di gennaio, Capricorno, dovresti concentrarsi sul miglioramento della capacità di sostenere gli altri quando il loro destino non è favorevole. Sembra che possa presto arrivare un momento in cui anche tu cercherai una mano. Puoi giurare, puoi correre, puoi distruggere, ma puoi risolvere il casino solo quando lo affronti. E la mano amica o le parole gentili ti saranno d’aiuto in quel momento.

OROSCOPO GENNAIO 2019 ACQUARIO

Oroscopo del mese Acqurio gennaio 2019

L'oroscopo di gennaio porta la prova che l'Acquario è principalmente umano, non un robot. I tuoi sentimenti prenderanno il sopravvento. Amore, odio, compassione e molti altri sentimenti che in precedenza sei riuscito a contare sulle tue dita cresceranno più di una fitta rubrica di pagine gialle. Preparati Acquario, i tuoi sensi saranno più intensi e affidabili, il che aiuterà a scoprire chi vuole portarti rose profumate e chi vuole avvelenare il tuo cibo (almeno lo immagina) .

OROSCOPO GENNAIO 2019 PESCI

Oroscopo del mese Pesci gennaio 2019

Vedere un verme è spesso piuttosto spiacevole, specialmente in una mela che mangi. Pesci, ma non dimenticare che un tale verme può benissimo essere una grande esca per la pesca. L'oroscopo di gennaio, Pesci, ti suggerisce di pensare di trasformare le cose che non ti piacciono in qualcosa di utile e conveniente. Una telefonata spiacevole può servire come una sessione di allenamento antistress prima di incontrare tua suocera come un giorno senza pasti può rendere più forte la tua volontà. Preparati.

