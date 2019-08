Affari rilancia il governo del cambiamento: "Senza torna la vecchia politica"

"Devi far continuare l'esperienza gialloverde!". Questo l'appello lanciato da Diego Fusaro, filosofo e collaboratore di Affaritaliani.it con la sua rubrica quotidiana "Lampi di pensiero" al ministro Salvini, ieri in conferenza stampa a Castel Volturno, attraverso i microfoni di Skytg24. "Addio al governo gialloverde? Così torna in pista la vecchia politica della quale ci eravamo fortunatamente liberati, cioè Pd e Forza Italia. Non era meglio mantenere il laboratorio gialloverde, che era unico in Europa, e provare con tutte le contraddizioni del caso a difendere la sovranità naazionale?", è l'avvertimento del filosofo, che incalza Salvini, anche dopo il commento del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: "Salvini, Di Maio tornate insieme. Gli italiani sono con voi".

LA CONFERENZA STAMPA DI SALVINI A CASTEL VOLTURNO

Salvini: mai detto a Conte di voler staccare spina

"Bugia. E' falso. E' una bugia che io abbia mai detto al presidente Conte di voler staccare la spina al governo". Così Matteo Salvini in conferenza stampa a Castel Volturno al termine della riunione del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, riaprendo clamorosamente alla possibilità che il governo M5s-Lega vada avanti con un rimpasto: "Voto? Possibile anche un governo coi ministri dei sì".

Governo: Salvini, finita davvero con M5s? Vedremo

E' finita per davvero tra Lega e M5s? "Vedremo, ogni giorno ha la sua pena...". Cosi' Matteo Salvini in conferenza stampa a una domanda dell'AGI dopo la riunione presso la Scuola dei carabinieri forestali a Castel Volturno del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Salvini ha anche detto durante il lungo incontro con la stampa, anche di testate straniere, convenuta in forze a Castel Volturno che la prossima settimana si va in Parlamento, e ad ogni modo "il mio telefonino e' sempre acceso, io le mie idee le ho ben chiare, faccio quelli che serve al mio Paese e non quello che conviene a me o alla Lega". Il leader leghista ha anche sottolineato che "portare al governo quelli che hanno perso le elezioni non so che valore possa avere agli occhi degli italiani".

GOVERNO: SALVINI, 'SPERO DI ESSERE MINISTRO INTERNO ANCORA A LUNGO, MIO TELEFONO SEMPRE ACCESO'

"Sono orgogliosamente ministro dell'Interno e spero di esserlo ancora a lungo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alla domanda se vuole esserlo con questo governo, Salvini ha risposto: "Per me saremmo arrivati già questa settimana in Parlamento, ma qualcuno ha ritenuto di prendersi una settimana in più. Va bene, il mio telefono è sempre acceso e squilla parecchio in questi giorni. Mi concederò un solo giorno di riposo. Le mie idee le ho ben chiare, faccio non quello che conviene a me e alla Lega, ma quel che serve al mio Paese".

MIGRANTI: SALVINI, 'CONTE? ORGOGLIOSO DI OSSESSIONE, PER ME E' MISSIONE'

"Sentirsi richiamare dal presidente del Consiglio all'ossessione per la lotta all'immigrazione clandestina, è curioso. Invece di sentirsi dire 'grazie Matteo' per i risultati e per la ritrovata credibilità internazionale su questi temi...Sono orgoglioso di aver restituito onore, dignità, decoro al mio paese. Sentirsi apostrofare come ossessione quella che ritengo una missione è un cosa curiosa, sono felice della mia ossessione". Lo dice Matteo Salvini a Castelvolturno replicando alle parole del premier Giuseppe Conte.

MIGRANTI: SALVINI A CONTE, 'CON ME I PORTI SONO E RIMARRANNO CHIUSI'

"Con me i porti sono e rimarranno chiusi ai trafficanti e ai loro complici stranieri. Ed è chiaro che, senza questa fermezza, l'Unione Europea non avrebbe mai mosso un dito, lasciando l'Italia e gli Italiani soli come ha fatto negli anni dei governi di Renzi e del Pd". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo SALVINI replica alla lettera del premier Giuseppe Conte a lui indirizzata.

MIGRANTI: SALVINI A CONTE, 'SEMPRE LEALE, RISPETTO ISTITUZIONI MA PRIMA CITTADINI'

"Carissimo Presidente Conte, leggo con stupore che Lei mi rimprovera una 'ossessione' per i 'porti chiusi', parla di rabbia, slealtà, ansia, foga e altro ancora. Sono stato leale e sempre lo sarò nel pieno rispetto di ogni carica istituzionale e, prima di tutto, nei confronti dei cittadini che incontro e che mi chiedono di intervenire". Lo scrive il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini in risposta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lettera aperta via Facebook.

GOVERNO: SALVINI, 'CON 5S PARTITA CHIUSA? FACCIO MINISTRO SE POSSO FARE COSE'

"Con i Cinque Stelle partita chiusa? Ci sono state tante frizioni, quando sono arrivate ad essere troppe e ti rendi conto che il Governo è fermo ti domandi se l'Italia può sopportare un Governo fermo e litigioso. Secondo me no". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Siamo alle porte di una manovra economica che dovrà essere ambiziosa. Poi - ha aggiunto - se qualcuno vorrà dialogare, per carità di Dio, io sono la persona più paziente del mondo. Ma sto al Governo solo e soltanto se posso fare le cose, se posso occuparmi di sicurezza. Se devo occupare metà del mio tempo agli insulti degli alleati è una cosa originale".

GOVERNO: SALVINI, 'SE CADE RISPETTO VUOLE ELEZIONI MA SCEGLIE MATTARELLA'

"La scelta è nelle mani del Presidente Mattarella, per fortuna aggiungo io". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo che "se cade un Governo rispetto vorrebbe che si andasse a nuove elezioni e non si creassero maggioranze strane. Ma sarà Mattarella a scegliere modi e tempi", ha concluso.