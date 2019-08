Governo, si torni alla saldatura gialloverde. Sola via per tutelare l'Italia

Benissimo se la Lega riapre ai 5Stelle e si torna alla saldatura gialloverde. Ora i 5Stelle prendano atto che Salvini ha capito di aver commesso un errore e non commettano lo stesso errore. La sola speranza è il governo gialloverde, populista e sovranista, antiliberista e che ponga al centro la sovranità dello Stato nazionale, tenendo fuori il vecchio liquame della sinistra fucsia e della destra liberista. È la sola via per tutelare l'interesse nazionale e per reagire all'interesse della global class dominante che dice più Europa, più mercato, più globalizzazione.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

FORUM/ CHE IDEA TI SEI FATTO DELLA CADUTA DEL GOVERNO 5 STELLE-LEGA? DI' LA TUA NEI COMMENTI