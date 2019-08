Consultazioni, Di Maio: "La Lega mi ha offerto di fare il premier"

Consultazioni, Di Maio: accordo con Pd per Conte premier

"Uno degli interpreti del cambiamento è stato Giuseppe Conte, oggi abbiamo detto a Mattarella che c'è un accordo politico con il Pd perché Conte riceva nuovamente l'incarico". Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio. "Il suo ruolo ci fa sentire garantiti" ha detto Di Maio.

Consultazioni, Di Maio: prima programma poi persone

"Se nelle prossime ore il presidente della Repubblica affidasse l'incarico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederò che si parta dal programma e solo dopo si potrà decidere chi sarà chiamato a decidere le politiche concordate". Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio al termine delle consultazioni.

Consultazioni, Di Maio: Lega mi aveva offerto P. Chigi

Chiude dicendo che "si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona", per manifestare sorpresa visto che "in una fase cosi' delicata qualcuno ha pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese". Ma Luigi Di Maio gioca a carte scoperte tanto da rivelare ai giornalisti al Quirinale, dop il colloquio con Sergio Mattarella, che "la Lega mi ha proposto di propormi come premier per il M5s e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale". La cronaca di queste ore rende sin troppo evidente l'esito dell'offerta: "Li ringrazio con sincerita' ma con la stessa sincerita' dico che penso al bene di questo Paese e a non me", è il diniego del capo politico M5s.

Consultazioni, Di Maio: parole Trump fanno capire strada giusta

Anche l'endorsement del Presidente Usa per Giuseppe Conte entra nelle dichiarazioni alla stampa al Quirinale, con Luigi Di Maio a segnalare che "il riconoscimento ricevuto ieri Presidente Trump ci indica che siamo sulla strada giusta".

Consultazioni, Di Maio: superati schemi destra/sinistra

"Siamo sempre stati un Movimento postideologico, convinti che non esistono soluzioni di destra o di sinistra, ma semplicemente soluzioni". Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni al Quirinale, torna a dire che quelle categorie della politica "sono schemi ampiamente superati".