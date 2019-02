Diciotti, Fico: "Richiesta per me? Pregherei di dare l'autorizzazione"

Il presidente della Camera Roberto FICO da Fabio Fazio non offre un parere sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma chiarisce: "Sono il presidente della Camera dei deputati, rispetto non formalmente ma in modo sostanziale qualsiasi decisione prendera' la giunta e il senato. Non entrero' nel merito, certo e' che se mi arrivasse una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti pregherei ai parlamentari di dare l'autorizzazione senza se e senza ma".

Migranti: Fico, persone che soffrono vanno sbarcate - "Nel momento in cui ci sono persone che soffrono non c'e' dubbio che non possono rimanere un minuto di piu' su una nave: vanno fatte sbarcare". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a 'Che tempo che fa'. "E' giusto fare la voce grossa" in Europa "ma non bisogna farlo facendo rimanere lungo tempo le navi fuori dai porti", aggiunge. Quanto all'accoglienza, dice: "Nel nostro Paese gli Sprar hanno funzionato e fanno parte dell'accoglienza che e' un valore aggiunto ma la paura e il disagio non vanno stigmatizzate".

Tav: Fico, sul No non e' possibile tornare indietro - "Il M5s e' stato sempre, costituzionalmente, per il No alla Tav" e "su questa questione non e' possibile tornare indietro". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Che tempo che fa, sottolineando che una decisione sara' presa alla luce dell'analisi costi-benefici.

Fico,molte divergenze 5s-Lega,alcuni motivi proseguire - "Ci sono molte ragioni che possono portare a divergere e alcune per rimanere insieme rispetto a un contratto. Si deve andare avanti rispetto a cio' che si e' detto nel contratto e non per altre cose che sono fuori". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Che tempo che fa.

Regeni: Fico, se non passi avanti dovremo fare di piu' - "Il nostro ambasciatore e' andato in Egitto con il mandato di provare a facilitare la ricerca della verita'" su Giulio Regeni. "Richiamarlo o meno attiene alle competenze del ministro degli esteri ma se non ci sono passi in avanti qualcosa di piu' dovremo fare tutti insieme". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Che tempo che fa.

Regeni: Fico, mai fermarsi nella ricerca della verita' - Sulla vicenda della morte di Giulio Regeni "c'e' molto da esigere, da andare avanti senza fermarsi mai. Ringrazio la procura di Roma, che ha fatto un lavoro straordinario. C'e' da andare avanti, e' una vicenda che non si puo' accantonare mai, perche' riguarda lo Stato italiano e tutto il popolo. Questa idea e' condivisa anche dal governo, che lo ha dimostrato in tante fasi di questa vicenda". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Che tempo che fa.