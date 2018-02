Elezioni 2018,'Vinci Salvini': il concorso per vincere una caffè con il leader

Elezioni, "Vinci Salvini": il concorso per vincere un caffè con il leader

E’ già online il concorso social realizzato dal candidato premier della Lega, Matteo Salvini, per vincere una foto, un caffè o una telefonata con lui. L’idea è nata per aumentare il coinvolgimento con i propri utenti e di conseguenza l’audience della suo sito e della sua pagina Facebook in vista delle elezioni.

Elezioni 2018, "Vinci Salvini" : ecco come funziona il gioco a premi

Per poter partecipare al gioco, bisogna andare sul sito salvinipremier.it e iscriversi al concorso “Vinci Salvini”; dopodiché l’utente dovrà cliccare“Mi Piace” ai post sulla pagina Facebook del leader il più velocemente possibile, al fine di guadagnare più punti possibili. Alla fine della giornata un sistema di attribuzione automatico premierà gli utenti in base ai punti ottenuti: chi otterrà il punteggio più alto riceverà il premio del giorno, come una foto personale postata sulla pagina Facebook di Salvini o una telefonata. Inoltre il concorso non finisce qui: alla fine di ogni settimana viene assegnato il premio più ricco, ovvero un incontro faccia a faccia con il candidato premier.