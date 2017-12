Elezioni politiche 2018 sondaggi Centrodestra vicino alla maggioranza. I seggi

Elezioni politiche 2018 sondaggi: CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT





Elezioni politiche 2018 domenica 4 marzo. Ormai pare proprio che l'accordo tra i principali partiti e il presidente della Repubblica sia stato raggiunto. Ma che cosa accadrà nelle urne? Affaritaliani.it ha calcolato le stime dei seggi per ogni forza politica, considerando la parte proporzionale e quella uninominale-maggioritaria, partendo dalla media degli ultimi sondaggi intrecciata con i sentiment che si respirano in Parlamento.

Il Partito Democratico rischia un forte ridimensionamento e potrebbe fermarsi a quota 125 deputati e 60-65 senatori. Gli alleati di Matteo Renzi, ormai ridotti all'osso, non andrebbero oltre i 15-20 parlamentari alla Camera e al massimo una decina al Senato. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe attestarsi a quota 115-120 deputati e 55-60 senatori.

Nel Centrodestra Lega e Forza Italia, grazie soprattutto alla parte uninominale che premia le coalizioni ampie, potrebbe attestarsi a quota 110 deputati e 55 senatori a testa. Fratelli d'Italia sarebbe intorno a 30-35 parlamentari a Montecitorio e 15-18 a Palazzo Madama. La nascente 'quarta gamba' di Centrodestra potrebbe ottenere 20-25 deputati e 10-13 senatori. Liberi e Uguali al momento sarebbe sui 40 seggi alla Camera e 20 al Senato.

Con questi numeri solo il Centrodestra si avvicinerebbe alla maggioranza in Parlamento con un potenziale di 280 deputati e 140 senatori. Impossibile ogni altro tipo di coalizione post-elezioni ipotizzata finora: né il governissimo Pd-Forza Italia-centristi vari né l'inedita alleanza M5S con Lega e Fdi e tantomeno quella fra i grillini e la sinistra di Pietro Grasso. Il Centrodestra è attualmente intorno a quota 35-36% e basterebbe sfiorare il 40% per avere i numeri per poter governare, considerando soprattutto la vittoria nella stragrande maggior parte dei collegi uninominali.