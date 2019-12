Fiducia, Conte risale e distacca Salvini di 13 punti. Sondaggio esclusivo

Grande soddisfazione a Palazzo Chigi per i risultati di un sondaggio - realizzato da Ipsos venerdì 13 dicembre - che Affaritaliani.it pubblica in esclusiva (vedi box a lato). Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risale nel gradimento per l'operato dei leader di tre punti risultando nettamente in testa con il 49% (il 28 novembre scorso era a quota 46%, vedi tabelle allegate). Il premier stacca di ben tredici punti Matteo Salvini, ancora in calo. Il dato significativo sta proprio nell'inversione di tendenza nella fiducia di Conte: solitamente nei sondaggi quando il capo del governo inizia a perdere terreno difficilmente recupera. In questo caso invece il premier non solo ha interrotto la flessione ma è tornato a salire.





Crescono i due principali partiti della maggioranza: il Pd sale di mezzo punto percentuale raggiungendo quota 18,7% mentre il Movimento 5 Stelle risulta in netta ripresa al 18% (+1,3). E' considerevole la flessione della Lega, che perde l'1,2% scivolando al 30,6. Fratelli d'Italia si conferma in ottima salute toccando quota 11% (+0,5), in ripresa Forza Italia al 6,8% (+0,8). Niente da fare per il gran movimento mediatico e politico di Matteo Renzi: Italia Viva annaspa e cede l'1,3% scendendo al 4,2.





Il sondaggio è di venerdì scorso e quindi precedente rispetto a quanto accaduto nel weekend, quando hanno tenuto banco due temi importanti ovvero la Popolare di Bari e soprattutto la manifestazione delle sardine a Roma, ma comunque segnala un trend particolarmente positivo e stabilizzante per la tenuta del governo e per la coesione delle due principali forze che lo sostengono.



Tra gli altri dati del sondaggio, a Palazzo Chigi non si nasconde l'apprezzamento per quanto emerge sul fronte della lotta all'evasione fiscale: quasi il 70% degli italiani, infatti, mostra di gradire un inasprimento della lotta contro chi non paga le tasse, una delle misure principali contenute nella Legge di Bilancio per il 2020 ora all'esame del Parlamento.

Chi ha ascoltato Conte in queste ore gli ha sentito dire che domani, ospite a DiMartedì, insisterà fortemente sull'impegno del suo governo nella lotta all'evasione fiscale: "Chi non è d'accordo in questa battaglia ha un solo modo per contrastarla: mandarmi a casa", sarà verosimilmente il suo leitmotiv.