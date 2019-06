Governo, Conte: "Lunedì vertice con Salvini-Di Maio per stabilire come andare avanti"

''Mi fa molto piacere che Matteo Salvini e Luigi Di Maio abbiano ricominciato a parlarsi, con toni diversi da quelli della campagna elettorale, ma ora dovremo sederci a un tavolo tutti e tre e concordare una piattaforma chiara per proseguire, se non basterà una riunione ne faremo una seconda e poi una terza''. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un colloquio con 'il Fatto quotidiano' Il vertice a tre potrebbe tenersi "lunedì, prima del Consiglio dei ministri di martedì", spiega tra l'altro Conte.

Si parlerà anche della trattativa con Bruxelles e il premier si muoverà soltanto ''con il più ampio coinvolgimento politico, concorderemo una linea con i vicepresidenti, in modo che il mio sia un mandato pieno al più alto livello'', spiega il presidente del Consiglio.

Conte: 'Mini bot? Da giurista mi sembra evidente presentino diverse criticità'

Nel colloquio, Conte parla anche dei mini bot: "È una iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega, ma da giurista mi sembra evidente che presenta diverse criticità''.