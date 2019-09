Governo, scoppia il caso De Micheli. Il Pd fa quadrato e difende la ministra

A Piazza Affari il titolo Atlantia ha continuato a percorrere la strada del rialzo fin dall'apertura di seduta (chiusura a +1,4%), sull'onda delle parole della neo-ministro, Paola De Micheli, che ha escluso la revoca delle concessioni autostradali



De Micheli: “Mi dimetto da numero 2 del Pd. Tav? Avanti velocemente"

Il Partito Democratico fa quadrato attorno alla ministra Paola De Micheli, dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle sulle concessioni autostradali e, in generale, sulle infrastrutture. "Il programma di governo è chiaro e inequivocabile: parla di revisione, non di revoca". Lo afferma il responsabile economico del Partito Democratico ad Affaritaliani.it in merito al caso nato nella maggioranza dopo le parole della ministra Paola De Micheli sulle concessioni autostradali.



Quanto alle durissime parole del senatore M5S Mario Michele Giarrusso contro la De Micheli e il Pd, Misiani replica: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi del programma, evitando polemiche inutili. Sulle concessioni si interverrà ma in una logica di revisione, confrontandoci con tutti i soggetti interessati e scegliendo insieme la strada più efficace per tutelare l’interesse generale del Paese". E ancora: "Dobbiamo far ripartire l’Italia, questo è il punto centrale. Gli investimenti infrastrutturali sono decisivi e nelle parole della ministra De Micheli ho colto uno spirito molto positivo e assolutamente in linea con gli obiettivi del programma di governo".



L'AFFONDO DI GIARRUSSO (M5S) - "La De Micheli deve ricordarsi che è al governo grazie a una coalizione di tre forze politiche e lei rappresenta un gruppo che è meno della metà del Movimento 5 Stelle. Se intende differenziare la propria posizione da quella del M5S può benissimo farlo accomodandosi fuori dal governo e andando all'opposizione immediatamente senza tergiversare". Con queste parole il senatore dei 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le dichiarazioni della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ha parlato di stop ai no politici ai cantieri, fra cui la Tav e la Gronda, e di revisione e non revoca delle concessioni ad Atlantia.

Il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso





"Se il Partito Democratico intende ripercorrere le orme di Salvini, martellando il Movimento giorno per giorno prendendo le distanze e differenziandosi, lo dica subito prima di lunedì e martedì, in modo da consentirci di regolarci di conseguenza", afferma il senatore pentastellato Giarrusso. "Non consentiremo a nessuno, né alla De Micheli né ad altri, di utilizzare il metodo Salvini contro il M5S e le sue battaglie. Sulla Gronda di Genova, ad esempio, facciano pace con il cervello, quelli del Pd, perché l'hanno bloccata loro", conclude.



OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO



Governo, Crippa: tra Pd e 5S e' gia' lite, si torni al voto - "Un autorevole esponente del Partito democratico, nonche' ministro, Paola De Micheli, e un senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso, litigano alla vigilia della fiducia in Parlamento e all'indomani del giuramento al Quirinale su temi chiave per il futuro del Paese come le concessioni autostradali, la Tav, la Gronda di Genova e le infrastrutture in generale. E' la palese dimostrazione che questo governo, nato solo per le poltrone, non sta in piedi. Il problema, pero', e' che a rimetterci saranno gli italiani. L'unica soluzione, come la Lega ripete fin dall'inizio, sono le elezioni anticipate e un governo a guida Lega e Matteo Salvini". Lo afferma in una nota il vicesegretario della Lega e deputato Andrea Crippa.

Governo, Carfagna: con Pd-5S stessa commedia e liti su opere - "Parte il nuovo governo, ma siamo sempre fermi al punto di prima: il M5S che dice 'No' alle opere pubbliche e che combatte la sua crociata sulle concessioni autostradali. Cambia qualche attore, ma non la trama della commedia". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, che aggiunge: "che l'alleanza di governo tra Pd e M5S fosse incoerente, innaturale e dettata solo da necessita' contingenti lo sapevamo, ma non potevamo immaginare che iniziassero a litigare addirittura prima di ottenere la fiducia!". E ricorda: "D'altra parte l'ultimo voto parlamentare, prima della crisi, e' stato quello sulla Tav che ha visto il M5S da una parte e il Pd dall'altra, insieme al centrodestra. Come facciano ora a tenere in piedi un governo, e' tutto da vedere". Quindi conclude: "Noi andremo avanti per la nostra strada, convinti ancor di piu' della necessita' di un'opposizione responsabile, che provi a raddrizzare la barra delle politiche necessarie per il Paese. Un lavoro che faremo ogni giorno in Parlamento e nel confronto con i cittadini".

Infrastrutture, Bernini (FI): nuovo governo vecchie risse - Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "la fine del governo gialloverde inizio' con lo scontro tra Lega e Cinque stelle sul Tav. Il governo giallorosso ha appena giurato ed e' gia' rissa tra Pd e grillini proprio sulle infrastrutture, dalle concessioni autostradali alla Gronda di Genova. Se il buongiorno si vede dal mattino, per l'Italia si annuncia un'altra notte fonda".