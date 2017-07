Renzi, non ti reggo più: il fedelissimo Claudio Velardi massacra l'ex premier

Claudio Velardi, "fedelissimo" di Matteo Renzi, non regge più il segretario del Pd e affida la sua accorata delusione al proprio blog. Leggiamo su www.claudiovelardi.com:

"Guardo su Facebook la tua rassegna stampa. Ascolto sempre le stesse parole, espressioni, esempi, calembour. Risento per la millesima volta che le colpe delle cose che non vanno sono dei governi precedenti il tuo, che invece su altri piani “adesso si vedono i risultati del nostro lavoro” (con l’aggiunta di rito del “ma non basta”), mi infastidisco per quell’insopportabile intercalare anni ’80 del “ragazzi”, per il sindaco di turno da blandire come tutti “i sindaci che combattono bla bla”, e poi sto cazzo di bonus giovani, e l’umano dramma della ciclista, e altre dieci banalità. Per poi sentire – andando al merito – la difesa dell’ignobile codice Antimafia, sia pure con la vaga promessa del cambiamento della legge alla Camera. E, in conclusione, l’inascoltabile sermoncino conclusivo, un classico del renzismo depresso: “Però basta parlare del Pd come ne parlano i giornali, io voglio invece parlare di lavoro, di casa, mamme, giovani, etc…”. Il tutto dopo averci propinato per mezz’ora le minchiate dei giornali".

Ma Velardi, ex spin doctor dell'acerrimo nemico renziano ovvero Massimo D'Alema, non ha terminato e rincara: "Matteo, non ti si può più ascoltare. Devi cambiare linguaggio se vuoi tornare a parlare all’Italia. E per cambiare linguaggio devi cambiare testa. Devi dire COSE NUOVE IN UNA NUOVA LINGUA. Devi metterti a studiare invece di agitarti freneticamente pensando solo a giornali e colleghi di partito (perché sei tu che pensi ossessivamente solo a loro!), devi riflettere sul mondo che continua a cambiare, mentre il tuo orologio biologico è drammaticamente bloccato al 4 dicembre 2016 (e non voglio pensare alla discussione che si aprirà sul tuo libro, e sulle polemiche tutte rivolte all’indietro che dovremo sorbirci). Altrimenti all’appuntamento con il 2018 ci arriverai sfiancato come un vecchio ronzino".

Velardi chiude dando un consiglio spassionato all'ex premier: "Poi i puristi della politica – come il mio amico Minopoli oggi sul Foglio – possono continuare a dirti che basterebbe il ritorno del Renzi di una volta, quello che parla ai 10 liberal-liberisti italiani (tra cui il sottoscritto, sia chiaro), perché le cose si rimettano a posto. Non è così. Il problema non è se parli a destra o a sinistra, se sei più o meno moderato. Il problema è che tu devi cambiare dentro, e rapidissimamente. Te lo dico perché ti voglio bene".

La critica di Velardi s'inserisce nelle polemiche sulla comunicazione dem diventata sempre più "grillina", polemiche che hanno investito Alessio De Giorgi, social media manager di Matteo Renzi, e la sua creatura su facebook, ovvero il gruppo Matteo Renzi News. Polemiche alimentate soprattutto dai dem duri e puri, che lamentano una deriva pentastellata nella comunicazione del partito. E frattanto si registra la scomparsa dell'altro "fedelissimo" renziano nonché socio e amico di Claudio Velardi, ovvero Fabrizio Rondolino. Fuga dalla barca che affonda o riposo dalle fatiche di una lotta senza quartiere a favore del Matteo nazionale? Comunque sia, per il Pd e per Renzi l'estate 2017 appare sempre più infuocata, preludio di un autunno, e di una campagna elettorale, che si profilano arroventati come una graticola...