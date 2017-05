“Il lavoro priorità per i cittadini e per l'Italia"

Stamane alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, il Segretario Generale Confintesa Francesco Prudenzano ha partecipato alla cerimonia per la deposizione di una corona di fiori alle vittime del lavoro presso la sede centrale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). “E’ stato un momento di profonda riflessione in un periodo di grandi tensioni sociali per la mancanza di lavoro tra i giovani ed i meno giovani, per la perdita della speranza che diventa un campanello di allarme per le future generazioni e per il progresso dell’intero Paese”, afferma Francesco Prudenzano Segretario generale di Confintesa. “Ci rimettiamo nelle mani del Presidente Mattarella affinchè porti al centro del dibattito politico il tema della nuova occupazione come emergenza e priorità nazionale”.