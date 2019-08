Lega: "Governo M5S-Pd? Colpo di Stato". Parla Silvia Sardone

Si profila un governo tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e LeU. Come lo vede?

"Sarebbe il male assoluto per il nostro Paese. Uno schiaffo in faccia agli elettori. La sinistra è stata sonoramente bocciata nelle urne e ora non è possibile farla resuscitare in questo modo. Il governo M5S-Pd-LeU sarebbe una truffa per gli italiani, un oltraggio ai cittadini che sarebbero privati del loro diritto di voto".

Però sembra proprio che sia la soluzione più probabile...

"Gli elettori non vogliono questo governo M5S-Pd-LeU. La volontà popolare è un'altra: le elezioni. E non consentire il voto dei cittadini sarebbe un colpo di Stato. Anche le recenti Europee hanno dimostrato quali sono le intenzioni di voto degli italiani. Si definiscono Partito Democratico ma non sanno che cosa sia la democrazia ovvero far votare i cittadini. La Lega è talmente “fascista” che è l’unica forza politica a volere il voto”.

La Lega è pronta ad andare in piazza?

"Saranno prima di tutto i cittadini a indigniarsi e a scendere in piazza, indipendentemente da quello che verrà organizzato. I cittadini sono arrabbiati per l'ipotesi di un'alleanza del genere. E lo vediamo in questi giorni sui social, la piazza virtuale, dove emerge chiaramente che il volere popolare è ben diverso. La maggioranza degli italiani non vuole rivedere al governo Renzi, Boschi e tutti quelli che sono stati bocciati nelle ultime tornate elettorali. In Spagna siamo alle terze elezioni in un anno, solo in Italia l’opinione dei cittadini viene considerata un problema. Lo abbiamo già visto con i governi Monti, Renzi e Gentiloni nati da manovre di palazzo e non da libere elezioni".

Sarebbe un governo pro-Europa...

"Un inciucio già visto in Europa con la votazione per Ursula von der Leyen e per il vicepresidente grillino. Hanno fatto un accordo in Europa e ora lo vogliono riproporre qui in Italia. Quella scelta ha chiarito la posizione ideologica dei grillini".

Che rapporto avrebbe l'Italia con l'Unione europea con un governo M5S-Pd-LeU?

"Non voglio che l'Italia torni a prendere ordini da Bruxelles, dalla Francia e dalla Germania. Con Salvini al governo abbiamo visto che cosa vuol dire avere al qualcuno che rivendica e difende la sovranità nazionale. Un ipotetico governo M5S-Pd-LeU non avrebbe come priorità gli interessi degli italiani ma anzi si confermerebbe uno zerbino a Bruxelles".

Che cosa farà il presidente Mattarella?

"Mi auguro che Mattarella, nel suo importantissimo ruolo di Capo dello Stato, rispetti il volere degli italiani".

Come risponde alla foto in bikini pubblicata da Maria Elena Boschi con la quale ha criticato il leader della Lega Salvini?

“Ritengo squalificante rispondere in questo modo a una critica politica. Il riferimento alla mummia di Salvini era in relazione alla politica. Del resto pure Grillo aveva detto a Renzi che era giovane ma vecchio dentro, poi ultimamente deve aver cambiato idea. L’ex ministro Boschi poteva replicare con ben altri argomenti, evidentemente...”.