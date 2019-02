M5S, Di Battista: "Tagliare gli stipendi di Fazio e Vespa"

"Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all'anno)". E' una delle "cose fondamentali" da fare secondo Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 stelle che, in un post su Facebook, elenca i possibili tagli. "E' giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo", e' la premessa, perche' "i sacrifici li fanno tutti, tranne i politici o i conduttori Rai pagati con denaro pubblico che sono giornalisti, ma non hanno contratti da giornalisti".

IL POST SU FACEBOOK DI ALESSANDRO DI BATTISTA

Altra cosa fondamentale. È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo. Qua i sacrifici li fanno tutti tranne i politici o i conduttori RAI pagati con denaro pubblico che sono giornalisti, ma non hanno contratti da giornalisti.Vanno fatte le seguenti cose:

1. Taglio di 3500 euro al mese sullo stipendio dei deputati (con un risparmio di circa 22 milioni di euro all'anno);2. Taglio di 3500 euro al mese sullo stipendio dei senatori (risparmio circa 11 milioni all'anno);3. Taglio di 3500 euro al mese sullo stipendio di tutti i consiglieri regionali (circa 36 milioni di euro all'anno);4. Abolizione totale di tutte le doppie indennità, sia alla Camera che al Senato che nei Consigli regionali;5. Taglio di oltre 300 parlamentari;6. Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all'anno);7. Abolizione dell'assegno di fine mandato – TFR - per tutti i parlamentari (io, per una sola legislatura ho preso 43.000 euro, ovviamente restituiti, pensate le centinaia di milioni di euro che finiscono nel TFR dei parlamentari).

RAI, PAXIA (M5S): ADEGUARE STIPENDI FAZIO E VESPA, CON SOLDI CITTADINI NON SI SCHERZA ‬

“I mega stipendi di #Vespa e #Fazio - contratti d'oro pagati dai cittadini italiani - vanno ridotti. Per questo motivo è opportuno fissare in #Rai un tetto massimo per tutti. E va fatto immediatamente. Con i soldi dei cittadini non si “gioca”!”, così su Twitter Maria Laura Paxia, portavoce M5S alla Camera e componente della commissione vigilanza Rai.

Questo Governo ha la possibilità di farlo. Coraggio!