M5s, cravatta di Di Maio nella teca dei ricordi 5s negli uffici della Camera

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rassegnato le dimissioni da capo politico del Movimento 5 stelle e ha concluso il suo intervento al Tempio di Adriano sfilandosi la cravatta. Di Maio, con questo gesto, ha voluto ricordare il dono ricevuto da Gianroberto Casaleggio, il libro 'L'elogio della cravatta' di Mariarosa Schiaffini. La cravatta del ministro adesso si trova nella teca dei ricordi del M5s, nei loro uffici della Camera dei deputati.

SALVINI: CRAVATTA? DI MAIO INADATTO COME MINISTRO ANCHE IN SMOKING

Di Maio con o senza cravatta? "Secondo me, anche in smoking, non e' adatto a fare il ministro degli Esteri". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio radio.