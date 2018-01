Elezioni 2018: Il 5 marzo nascerà il PdR, Partito di Renzi

Resistere, resistere, resistere. Matteo Renzi sta combattendo l'ennesima battaglia politica della sua vita. Solo che questa volta non gioca per vincere, ma per sopravvivere, scrive il Fatto. E per farlo, l'unico modo è avere dei gruppi parlamentari che rispondano praticamente solo a lui, che non siano pronti a farlo fuori in caso di débâcle il 4 marzo.

Per questo sono giorni che è chiuso al Nazareno, che annulla ogni impegno, comprese le interviste tv. E ancora per questo, si prenderà tutto il tempo fino alla scadenza di legge, lunedì, limitandosi per oggi a un annuncio di massima delle candidature in Direzione. Sempre per questo è pronto a umiliare alleati e minoranze, contando sul fatto che anche stavolta nessuno si rivolterà.