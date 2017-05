Il sogno di Matteo? Doppio turno alla francese con vista sul presidenzialismo

Dopo la forte riconferma alla segreteria dem Matteo Renzi guarda al futuro. Tra i piani dell'ex Presidente del Consiglio potrebbe esserci l'idea di un doppio turno alla francese e nel giglio magico si sogna ad occhi aperti: in tal modo al secondo turno potrebbe capitalizzare al meglio il voto utile, andando a pescare anche nell'elettorato di centro-destra se gli avversari fossero i grillini, e coprire le debolezze di un Pd non più primo partito.

L'idea, almeno per il momento, dovrebbe restare un bel sogno ad occhi aperti, la priorità di Renzi è quella di apportare qualche modifica alla legge elettorale e poi confrontarsi col voto delle urne, ben diverso da quello delle primarie. Il Governo Gentiloni, sempre targato Pd, pare abbia vita breve, l'attuale Presidente del Consiglio non dovrebbe star troppo sereno...