Il vangelo secondo Matteo: "Votare ad aprile si può e il G7 lo presiedo io"

Il segretario ha delegato il suo pensiero al presidente del Pd e al capogruppo dei deputati, che sono tornati ad invocare un «dentro o fuori» nel giro di pochi giorni. Per poter votare in primavera, possibilmente ad aprile. Un ultimatum per interposta persona, ma Renzi ci crede. Come ha confidato in queste ore ai suoi fedelissimi, scrive la Stampa: «Votare ad aprile si può e a quel punto il G7 di Taormina lo presiedo io».