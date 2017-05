Mattarellastaisereno, Renzi Vs Mattarella. Matteo fa il gioco del cerino

Per Renzi i capilista bloccati sono il fondamento attuale del proprio potere politico. Una trattativa sulla legge elettorale li metterebbe seriamente a rischio. Quindi, meglio votare col sistema attuale...



Renzi rilancia la palla a Mattarella sulla legge elettorale (ed è molto poco 'istituzionale' mettersi a fare il gioco del cerino con il Capo dello Stato). Perché? Chi lo conosce bene, e ieri al Marriott ce ne erano parecchi, giura perché è terrorizzato che se partisse una vera trattativa tra i partiti sarebbe costretto a tener fede alla sua promessa di eliminare i capilista bloccati: noi non abbiamo paura ha detto più volte.

Ma lui per primo sa che non è così. È sui capilista bloccati che si fonda oggi il suo potere interno al Pd, sono i capilista bloccati che gli hanno permesso di fare accordi con le correnti per vincere le primarie senza colpo ferire e sono i capilista bloccati che gli consentono di tenere sotto schiaffo Gentiloni e tutto il governo ('se non fate i bravi niente ricandidatura'). Insomma, grazie ai capilista bloccati Renzi può controllare in maniera ferrea governo e partito. Perché dovrebbe rinunciarci?

Perché dunque, Matteo dovrebbe arrischiarsi in una trattativa sulla legge elettorale dove la prima cosa che molti chiederebbero a cominciare dai grillini, sarebbe proprio l'abolizione dei capilista bloccati?

Quindi meglio, molto meglio fare ammuina nella speranza che si vada al voto col sistema attuale, quello scaturito dalla sentenza della Consulta. Magari solo con qualche ritocco e se possibile solo via decreto legge. In modo da rendere impossibile ogni trattativa politica con gli altri partiti.