Turbolenze al Palatino, Mediaset verso Milano

Clima teso nella cittadella romana di Mediaset al Palatino. I giornalisti Mediaset devono prendere la strada per Milano? Indiscrezioni, preoccupazioni, assemblee e annunci di sciopero, i 120 giornalisti «romani» di Mediaset - tra Tg5, TgCom24, Videonews e News Mediaset - si ripromettono un chiarimento a breve in occasione della presentazione delle linee guida del piano triennale, il 1 marzo a Cologno Monzese, scrive il corriere della sera nelle pagine romane. In quella sede il comitato di redazione tornerà a chiedere chiarezza sul paventato spostamento in massa. Intanto hanno deciso per un pacchetto di tre giorni di sciopero da affidare al Cdr.