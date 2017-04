Ultime dal Quirinale: via i capilista bloccati

Edoardo Baraldi

Anche i capi dello Stato votano! E questa non è una notizia ma la notizia è che, a proposito di legge elettorale dalle parti del Colle gradirebbero l'abolizione dei capilista bloccati per ridare possibilità di scelta ai cittadini. Ma, ovviamente, nessuno dalle parti del Quirinale entra nel merito. Di certo, fa notare chi quegli ambienti li conosce bene, l'abolizione dei capilista sarebbe ben vista dal colle più alto di Roma. In subordine, ci si accontenterebbe anche di modifiche minime tipo soglie, premio e preferenze. Ma qualcosa si dovrà pur fare. Ne va della credibilità di Consulta e Quirinale che fin troppo si sono esposti sulla necessità di riformare la legge elettorale onde evitare l'incubo peggiore: maggioranze diverse tra le due camere.