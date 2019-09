“Quanto vale uno stupro? Per il Pd 4.800 euro” quel titolo profetico proprio sul blog di Grillo

Se l'indagine per stupro di gruppo riguardante il figlio di Beppe Grillo Ciro fosse stata resa nota immediatamente, cioè il 16 luglio 2019, molti avrebbero pensato male collegando ciò con l'improvvisa ed inaspettata svolta pro PD del M5s. Eppure c'è qualcosa di più concreto che rende il destino crudele e beffardo: Nel novembre 2017 uscì un articolo sul blog del comico genovese intitolato:

“Quanto vale uno stupro? Per Pd 4.800 euro”.

Siamo riusciti a recuperarne uno stralcio a questo link:

https://www.dire.it/02-11-2017/151772-blog-grillo-quanto-vale-stupro-per-pd-4-800-euro

Una domanda vorrei farla a Grillo quindi, anche alla luce dell'odierna fuoriuscita dal M5s di Debora Billi storica addetta alla comunicazione del MoVimento stesso (consultatene il messaggio di oggi sulla sua bacheca fb inerente anche lotte intestine): quanto è costato per il PD lo stupro del nostro paese da parte del colonialismo franco-tedesco spacciato per europeismo adesso tanto caro anche al MoVimento? Far credere di cambiare la UE-M (Unione Monetaria Europea) dall'interno in modo efficace è come narrare che la mafia possa essere modificata nello stesso modo.