Rai: Di Maio, è tempo di dare una sforbiciata a mega stipendi

Rai: Di Maio, e' tempo di dare una sforbiciata a mega stipendi

"E' finita l'epoca in cui in questo Paese si puo' guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all'anno: e' arrivato il tempo di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici e anche a quelli dei non politici che stanno nelle aziende di Stato". Il vicepremier Luigi Di Maio interviene cosi' sulle dichiarazioni di Alessandro Di Battista in merito ai tagli dei compensi per politica e Rai, sottolineando che "e' un obiettivo di questa legislatura".

Il ministro del Lavoro ribadisce infatti che, entro l'estate, si lavorera' sulla "riforma costituzionale, che taglia 345 parlamentari, il taglio degli stipendi dei parlamentari, politici e funzionari pubblici. Chi non vuole arrivare all'estate ha paura di perdere o la poltrona o lo stipendio e, tra quelli, non ci siamo noi".