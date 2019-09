Salvini: "Nuovi ingressi nella Lega". In arrivo 2-3 parlamentari dal M5S

"Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno in Lega perché per loro l'onore e la dignità sono ancora valori importanti. Sono uomini e donne che si vergognano di quello che sta succedendo. Lo vedrete nei prossimi giorni". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa elettorale a Gualdo Tadino (Perugia). Da dove arrivano i nuovi ingressi nel Carroccio? Di chi si tratta? Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste qualificate, la prossima settimana dovrebbe essere annunciato il passaggio di 2 o 3 parlamentari (coinvolti sia Camera sia Senato) dal Movimento 5 Stelle alla Lega.



Bocche cocite sui nomi, che sanno soltanto Salvini e pochi altri, in quanto le trattative sono ancora in corso e si vuole evitare il pericolo di mettere a rischio l'operazione. Le stesse fonti leghiste sottolineano come anche in Forza Italia ci sia "molto subbuglio", però la presenza di Cambiamo! di Giovanni Toti (con cui sono appena passati tre senatori tra cui Paolo Romani e Luigi Vitali) rende più difficile l'ingresso nel Carroccio.



Tornando all'annuncio di Salvini, le indiscrezioni che arrivano da Via Bellerio parlano di 8-10 consiglieri regionali da Nord a Sud e, in particolare, ci sarebbero tre consiglieri grillini del Lazio pronti a passare con la Lega. Anche e soprattutto come conseguenza del dialogo tra il governatore Nicola Zingaretti e i 5 Stelle. Restando nell'area della Capitale, ad esempio, nella città di Pomezia tre consiglieri ex grillini starebbero per entrare nella Lega. Stando alle fonti del Carroccio, a livello geografico i passaggi dal M5S al Carroccio sarebbero maggiormente al Centro-Sud che al Nord.