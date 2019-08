Salvini riprende il sogno di Pinuccio Tatarella

Due estati fa, il 14 agosto 2017, scrivevo questo articolo per Affaritaliani.it (vedi box a lato). Ricordo le offese e gli insulti di alcuni amici e di tanti che oggi sono in Lega per queste mie riflessioni. Matteo dopo venne a Foggia ad onorare mio padre, suo collega al Parlamento Europeo, e ha scritto per il libro su mio zio in occasione del Ventennale.



Oggi Salvini parla di un centodestra rinnovato e il più ampio possibile, con esclusione di Pd e Rifondazione Comunista, riprendendo il sogno di Pinuccio Tatarella di una casa degli italiani al 65% non di sinistra.