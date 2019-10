Sondaggio clamoroso: cambia tutto. Dati choc su Lega, Pd, M5S, Renzi, Fi e...

E' davvero sorprendente l'ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico. Se si votasse oggi, infatti, la Lega migliorerebbe il risultato delle Europee del 26 maggio passando dal 34,3 al 34,8%. Il Partito Democratico, seconda forza del Paese, risulta sotto il 20% al 19,2 (-3,5% rispetto alla consultazione per il Parlamento Ue). Movimento 5 Stelle fermo al 17,7% in ripresa di 0,6 rispetto al 26 maggio scorso. Si conferma l'ottimo andamento di Fratelli d'Italia al 7,8% in forte crescita dal 6,4 delle Europee.

Tonfo di Forza Italia al minimo storico del 5,5% (a fine maggio aveva ottenuto l'8,8 e quindi la flessione è del 3,3%) e ormai quasi superata da Italia Viva di Matteo Renzi che si attesta sul 5,2%. I Verdi sono fermi al 2% (-0,3), stessa percentuale per La Sinistra che in primavera aveva preso l'1,8%, Siamo Europei di Calenda all'1,4%, Più Europa in netto calo all'1,3% (aveva il 3,1 a maggio). Tra le forze minori da segnalare l'avanzata del Partito Comunista di Marco Rizzo attualmente all'1% (0,9 alle Europee) che sorpassa Cambiamo! di Giovanni Toti fermo allo 0,6%. Altri partiti 1,5%.

LA NOTA INFORMATIVA DEL SONDAGGIO

Termometro Politico

16/10/2019

Campione rappresentativo dell'universo di riferimento per sesso, età, area geografica e condizione professionale – Campionamento probabilistico - Ponderazione dei dati per il riporto alle proporzioni presenti nell’universo di riferimento

Il campione è ripartito per sesso, fasce di età, istruzione, occupazione e zona di residenza (su dati ISTAT 2014). Margine di errore +/- 3%