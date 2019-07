Ue, M5S: "No Moratti o altri tecnici, la Lega indichi una figura politica"

"Alla luce di quando riportato quest’oggi dagli organi d’informazione - fanno sapere fonti governative M5S - ci teniamo a precisare che il MoVimento 5 stelle non intende sostenere alcun tecnico, o presunto tale, per ricoprire il ruolo di commissario italiano in Europa.Noi non abbiamo intenzione di mandare in Europa tecnici che possano diventare marionette degli euro-burocrati. Serve una figura politica che rappresenti al meglio il nostro governo in Europa. Come più volte ribadito per noi il nome ‘politico’ del commissario dovrà essere fatto dalla Lega in virtù dell’esito delle ultime elezioni europee. Aspettiamo che la Lega lo indichi".