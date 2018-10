Ue, Tajani scrive ad Affaritaliani.it: "Ecco cosa mi piace di Savona"

Il presidente del Parlamento europeo e vice-presidente di Forza Italia scrive al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, dopo aver letto l'articolo pubblicato in mattinata dal titolo 'Tajani, giravolta di Forza Italia: "Condivido alcune proposte di Savona..."' (leggi qui).

LA PRECISAZIONE DI ANTONIO TAJANI

Caro Direttore, Affari Italiani mi attribuisce cambi di idee e giravolte di vario tipo. Assolutamente falso. Il documento di Savona non ha nulla a che vedere con la manovra. Ho apprezzato i contenuti perché sono le mie posizioni da sempre. La BCE come la Federal Reserve è la posizione storica di Forza Italia e la mia in particolare da sempre. Sul ruolo del Parlamento europeo da sempre chiedo più poteri, a cominciare da quello di iniziativa legislativa. Sulla manovra ho detto in privato a Savona quello che dico in pubblico. Le piroette non fanno parte della mia vita politica e personale. Sono sempre dalla stessa parte. Cambiare bandiera non fa parte del mio DNA.

Un cordiale saluto

Antonio Tajani



RISPONDE ANGELO MARIA PERRINO

Ci era sembrato inedito, caro Presidente, il tuo apprezzamento per le parole di Savona, il ministro ostracizzato ingiustamente e temuto dalll'establishment italiano ed europeo di cui tu fai autorevolmente parte, fino a impedirgli di diventare ministro dell'Economia. Fa piacere constatare invece che Savona e le sue idee sull'Europa non sono isolate e che godono del tuo sostegno.

E' un bene per tutti.