Boccia da Scampia all'Assemblea PD:'Tornare in periferia prima che al Governo'

Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Partito Democratico, continua il giro per i mercati d'Italia, prima di chiedere in Assemblea Nazionale un percorso congressuale condiviso e l'appoggio unanime alla relazione di Maurizio Martina.

Nella tappa di Napoli, a Scampia, le richieste di risposte e di un aiuto da parte dello Stato, spesso assente nelle periferie, sono sintetizzate in un video pubblicato sui social: "Abbatteremo le Vele insieme - ripete ai suoi interlocutori in piazza, che dicono no ai sussidi, si' al lavoro". E in prospettiva Congresso annuncia: "Il mio Pd vivra' per strada"

"Dal mercato di Scampia il messaggio al Pd arriva forte e chiaro: restate accanto a noi e ci saremo", dichiara Francesco Boccia, ""Vogliamo lavoro ci dicono, non sussidi e criticano il reddito di cittadinanza. Servono aiuti per la scuola per evitare la dispersione scolastica e noi la scuola la mettiamo tra le priorita'!"

"Altro che Flat tax: libri, mense e trasporti, un conto scuola per la Vita di ogni bambino e studente perchè questi genitori li aiutiamo se le scuole sono i nuovi luoghi di aggregazione e sociali, aperti tutto il giorno. Scuola, protezione sociale, rispetto per l'ambiente questo chiedono a Scampia - ribadisce Boccia - cosi' come in tutte le periferie italiane che sto girando, con il sostegno di tanti che credono ancora nella politica e nel PD per strada".

Poi, all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, Francesco Boccia chiede di convergere tutti sulla proposta-relazione del Segretario uscente Martina, per un percorso congressuale condiviso. Propone "un Congresso 'lungo', anziché un Congresso 'lampo' come quello che ci fatto passare dal 'bagno di folla' al 'bagno nelle urne'."

E dopo aver sottolineato "L'errore del mancato confronto con il M5S, al centro del mandato esploratico che la Presidenza della Repubblica aveva affidato alla terza carica dello Stato", ha messo in guardia dal "gigantesco conflitto di interessi - quello sulla gestione dei dati - che interessa la Casaleggio Associati".

Concludendo il proprio intervento con una esortazione all'intero PD: "Siamo obbligati a dimostrare di essere l'alternativa sulla difesa dell'Euro, dell'Europa e dei modelli di integrazione".

