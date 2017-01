Emiliano e i sindaci di Amatrice e di Novoli accendono la Fòcara

Triplice fiammella con fascia tricolore per l'accensione della Fòcara 2017, in occasione delle celebrazioni che si tengono a Novoli (Le) dal 16 al 18 Gennaio, in onore di Sant’Antonio Abate, con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Sindaco di Puglia), insieme al Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e al Sindaco di Novoli Gianmaria Greco.

L'evento attrae ogni anno migliaia di pellegrini e turisti. Con circa 100 mila fascine di tralci di vite e oltre un mese di costante lavoro da parte dei volontari del Comitato Festa, l’opera quest’anno ha raggiunto circa 25 metri di altezza e 20 metri di diametro. Come ogni anno la Fòcara brucerà in un tripudio di colori e fuochi d’artificio in devozione al Santo Patrono.



E con spirito di "sistema", per la prima volta l’accensione viene scandita dal ritmo del tamburello, legando l’opera di ingegneria contadina al suono della terra salentina. Con chiaro riferimento al legame tra i due eventi che stanno rendendo ancora più celebre il Salento: la stessa "Fòcara di Novoli" e "La Notte della Taranta". , legando l’opera di ingegneria contadina al suono della terra salentina. Con chiaro riferimento al legame tra i due eventi che stanno rendendo ancora più celebre il Salento: la stessa

