Novoli, grande Fòcara pronta a infiammare la sua notte

Tutto pronto a Novoli per l'evento più grande dell'inverno del Salento. La grande Focara è pronta ad infiammare animi e cuori, per accendere, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, la devozione del fuoco buono tutta dedicata a Sant'Antonio Abate, patrono del paese.





Presentato ufficialmente l'evento nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Novoli, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Novoli, Gianmaria Greco, e dell'Assessore Regionale, Loredana Capone.

Un'edizione, quella 2017, particolarmente segnata dal massiccio piano di sicurezza messo in atto lungo il perimetro dell'evento, attraverso l'adozione di misure antiterroristiche precauzionali scaturite dalla maestosità raggiunta oggi dalla manifestazione.

"L'evento - ha ricordato il primo cittadino Greco - ha acquisito oggi rilevanza mondiale e, se questo accade, è grazie alla collaborazione di tutti, a cominciare dai tanti novolesi che ogni anno danno il loro apporto prezioso e fondamentale affinché la Focara abbia meravigliosamente luogo".

"Un evento unico che, al di là della bellezza del rito, ha una grande potenzialità turistica - ha detto l'Assessore Capone - che agisce da grande attrattore per tantissimi visitatori provocando importanti ricadute positive sulle strutture ricettive locali. Anche per questo la Regione ha scelto di esserci e di sostenere, così come avviene per la Notte della Taranta, uno degli eventi più belli della terra del Salento".





Il falò, alto circa 25 metri, il più grande d'Europa, realizzato quest'anno con grosse difficoltà per via del gelo e della neve che nei giorni scorsi hanno invaso il Salento, è costruito con migliaia di tralci di vite secchi, interamente a mano da centinaia di volontari novolesi, uomini e donne, mossi esclusivamente dalla devozione religiosa e dall'amore immenso per la propria terra. L'accensione, prevista per le 20, accompagnata dal maestoso spettacolo pirotecnico, sarà impreziosita dal ritmo della taranta, per rimarcare la liaison, inaugurata quest'anno, tra Fondazione Focara di Novoli e Fondazione Notte della Taranta. Tutti i dettagli del programma sono sul sito ufficiale www.focara.it.