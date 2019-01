Dimissioni dell'assessore Di Gioia Agricoltura pugliese nella bufera

L’assessore della Regione Puglia all’Agricoltura, Leo Di Gioia, annuncia le sue dimissioni, ma il presidente Michele Emiliano, a stretto giro, le respinge: “Caro Leo sono costretto a scrivere su Facebook avendo tu scelto questa platea. Stasera non ho avocato nulla, ci mancherebbe – ha scritto Emiliano – La registrazione te lo confermerà. D’altra parte il Presidente, come tu dici bene, non ha bisogno di avocare nulla, disponendo insieme alla giunta, totalmente della funzione di indirizzo politico. Ho ricevuto i manifestanti nonostante la mia grave indisposizione di salute e con molte ore di anticipo Ti ho chiesto di essere con me nel corso dell’incontro. Ma un grave lutto di famiglia te lo ha impedito. Nel corso dell’incontro si è deciso – come avviene ogni giorno in Regione – un tavolo di lavoro esclusivamente sulle materie oggetto della manifestazione".

"Tutto qui. Per queste ragioni le tue dimissioni sono ingiustificate e per questa ragione è mio dovere respingerle prima ancora che tu me le offra", scrive Emiliano, "Stai sopportando in questi anni un peso assai gravoso in un mondo agricolo sempre più diviso e conflittuale. Ma bisogna comprendere anche le loro ansie, non farsi prendere dallo sconforto. Bisogna combattere non solo andando a Roma venerdì, ma portando a termine il nostro compito fino all’ultimo giorno del nostro mandato. Se le mie condizioni di salute me lo consentiranno ti accompagnerò a Roma dal Ministro Centinaio, speriamo per festeggiare un risultato positivo del tuo lavoro. Dormici su e svegliati con nuova energia”.

Questo ieri sera, ma stamattina l'Assessore Di Gioia ha confermasto la decisione: “Ho appena firmato le mie dimissioni da assessore regionale. Il 'conflitto con se stesso' è durato anche troppo. L’atto 'plateale' delle dimissioni era necessario. Per uno stimolo per cambiare e per allineare quello che facciamo a quello che diciamo'"

E poi ha aggiunto: "La struttura che mantiene una pressione da un lato, e la politica del presidente che incontra i gilet dall’altro. Al centro delle criticità e della debolezza tecnica dell’assessorato la decisione non condivisa ad inizio legislatura di sostituire il dirigente Gabriele Pagliardini, per mostrare un segnale di cambiamento e la concentrazione delle due materie, Psr e assessorato, nella mani del solo Gianluca Nardone, un galantuomo, uno dei migliori professionisti d’Italia sulla materia".

“L’esuberanza caratteriale di Michele Emiliano - ha puntualizzato Di Gioia - non gli consente di vedere il particolare, io sono il particolare che ha trascurato, chi lavora qui su sua delega è legittimato, è l’attore preferenziale, può essere contestato politicamente, ma non può essere delegittimato, abbiamo lavorato con onore. Non mi sarei dimesso, non sono le problematiche e politiche agricole a preoccuparmi. Quello che mi spaventa è non avere la copertura politica necessaria per essere autorevole, se c’è sempre un tavolo più alto del nostro al quale potersi appellare, questo destabilizza non poco”.

