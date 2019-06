Nick Sarnicola CEO e CoFounder 'ViSalus' al PalaFlorio di Bari

Se c’era una tappa che non poteva mancare nel tour italiano di Nick Sarnicola - CEO, Co-Founder & Global Ambassador di ViSalus Inc. - era proprio quella di Bari: città del santo più amato al mondo, il Vescovo di Myra diventato protettore del capoluogo levantino, che ne custodisce le venerate reliquie.

L’evento, in programma il 09 giugno al PalaFlorio, si preannuncia di estremo interesse anche per le opportunità di training e di scambio di esperienze, che precederanno l’incontro con l’ospite illustre introdotto da Fabio Bollini, Royal Ambassador di VI, la multinazionale americana - presente in 17 Paesi - con un fatturato di oltre 3 miliardi di dollari.

Oltre 48 milioni di euro il fatturato del 2018 in Italia, in meno di tre anni di vita. Il giovane miliardario americano Nick Sarnicola presenterà a Bari la multinazionale “VI” leader mondiale per dimagrimento e forma fisica, insieme al leader Italia/Europa FABIO BOLLINI (Royal Ambassador, VI), con l’organizzazione di Maurizio Dragano (Ambassador Two Stars, VI).

La Puglia costituisce uno dei migliori mercati in assoluto. In particolare, Bari guidata dal più alto rank femminile pugliese, Alessandra Ricioppo (Presidential Director, VI). Hanno confermato la presenza, per un saluto istituzionale, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, L'Ingresso è riservato previo accredito.

Nick Sarnicola è uno specialista nella costruzione di canali di distribuzione diretta delle vendite, con spiccata propensione al successo secondo canoni etici rigorosi, che ne fanno caratterizzano la leadership indiscussa. Una carriera costellata di successi, che da un livello di startup, lo ha portato a creare una massiccia forza vendita internazionale.

Le sue performance da record nel settore delle telecomunicazioni sono oggetto di studio e modelli di formazione. Sarnicola è noto per la sua capacità di creare sistemi di marketing della forza vendita efficaci e facili da riprodurre, anche attraverso percorsi formativi, per insegnare con passione come gestirli con successo.

The Challenge è la piattaforma per le trasformazioni fisiche, con la sfida vincente che VI propone a chi decide di seguire per 90 giorni l’originale regime alimentare, che riduce da tre a uno i pasti tradizionali quotidiani, integrandoli con un trittico proteico declinato in diverse varianti di gusto.

Un regime “sostenibile”. In pratica, un “blend” di rigore e libertà, teso a non stravolgere le abitudini alimentari dei soggetti, ma a favorire una rinnovata e innovativa codifica dei parametri funzionali del sistema corporeo individuale.

Il tutto ‘condito’ da un’attitudine diffusa di collaborazione tra promoter, coordinatori, clienti, clienti che diventato a loro volta promoter e che in tempi rapidi possono scalare una carriera, magari inimmaginata all’inizio del percorso alimentare, tesi a favorire un autentico stato di benessere, che si ‘autoalimenta’ di gratificazioni personali e soddisfazioni reciproche in vero e proprio ‘spirito di squadra’. Insomma un approccio ‘win win’ elevato a potenza, che nel registrare la perdita di peso, garantisce una crescita di interessi a ritmo esponenziale,

Cinque gli step per tornare e mantenersi in forma: Semplicità (pasti completi e nutrienti) - Bontà (Menù variegato) - Convenienza (Costi accessibili) - Veloci (Pasti facili da consumare) - Community (Assistenza continua) - Risultati e Premi (Gratificazioni senza sosta). Con una promessa piuttosto impegnativa: Trasformati o Rimborsati!

ANDAMENTO MERCATO ITALIA

Evoluzione del fatturato Italia:

2016 1,2 milioni

2017 11,0 milioni

2018 48 milioni

• Oltre 150.000 Clienti Sfidati nel 2018

• Oltre 250.000 Clienti Sfidati (2016-2018)

• 14% delle quote di mercato nel business della perdita di peso in Italia

Redditi generati:

• In 2881 hanno raggiunto un extra di €500/m

• In 923 hanno raggiunto un extra di €1.000/m

• In 407 hanno superato un extra di €2.000/m

• In 25 Persone hanno superato i €100.000/anno

• In 11 Persone + €200.000

• In 5 Persone + €300.000

• In 2 Persone + €600.000

• 1 Persona + €750.000

• 1 Multimilionario

Presenze agli ultimi eventi nazionali

Febbraio 2018 Rimini 1250

Maggio 2018 Parma 2300

Ottobre 2018 Pesaro 5520

Aprile 2019 Pesaro 6450

