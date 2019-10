SAIE Bari, Tecnologie per l’edilizia: edifici salubri, sicuri e confortevoli

Nell’ambito di una nuova edizione SAIE - Tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 - per il mercato del Centro e Sud Italia, a Bari in Fiera del Levante è tutto pronto per questa avvincente occasione di business e networking. Dal 24 al 26 ottobre sarà l’occasione per scoprire l’eccellenza di tutta la filiera delle costruzioni, attraverso percorsi dedicati ai temi chiave dell’innovazione, della sicurezza sismica, della sostenibilità e della trasformazione digitale.

L’inquinamento indoor secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è 10 volte superiore a quello outdoor. I sintomi più comuni per chi vive o soggiorna in un edificio malato sono i più vari, da banali irritazioni agli occhi e congiuntiviti, raucedine fino all’annebbiamento mentale fino, nei casi più gravi, a neoplasie. Sono determinanti per raggiungere la salubrità di un immobile, anche l’illuminazione, l’acustica, il piano colore che condizionano sia il profilo fisico, che quello psichico delle persone.

Nell’analisi degli edifici, inoltre, non va sottovalutata la presenza del radon che si trova principalmente nei locali a diretto contatto con il suolo, come cantine, scantinati, taverne, garage, perché il terreno è la fonte principale in cui questo gas insiste, con possibilità tuttavia di arrivare a diffondersi anche negli ambienti dei piani più alti. Il pericolo maggiore del gas radon, inalato col particolato dell’aria, è quello di essere (dopo il fumo di sigaretta) la seconda causa di neoplasia polmonare, responsabile in Italia di circa 3500/6000 diagnosi di neoplasia polmonare l’anno. In Italia il gas Radon è presente sull’intero territorio, per questo il legislatore ha legiferato in materia con un apposito decreto, già recepito dalla Regione Puglia e dalla Regione Campania: la normativa impone il monitoraggio degli edifici ogni 5 anni pena la sospensione del certificato di agibilità.

Serve quindi maggiore consapevolezza, da parte dei professionisti ma soprattutto dell’utente finale e un approccio multidisciplinare per affrontare la sfida del nuovo mercato qualificato come l’edilizia salubre, che coinvolge anche il mondo delle valutazioni immobiliari e quello dell’attività peritale.

La formazione per gli esperti in edificio salubre rappresenta un vero e proprio investimento, non solo perché apre grandi possibilità per i professionisti nel settore del riuso, ma anche perché le nuove figure professionali saranno in grado di valutare non solo la fattibilità tecnica, ma anche la sostenibilità economica degli interventi.

La salubrità indoor è un’onda culturale che deve coinvolgere il mondo della produzione, quello della ricerca e quello della coscienza della cittadinanza. L’impresa, l’industria e le professioni tecniche possono riportare l’edilizia al centro del Paese con sbocchi occupazionali in molti settori del comparto attraverso la tutela della salute, come già sperimentato in altri Paesi europei e oltreoceano.

Questi i temi dell'evento organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in collaborazione con l’Associazione Esperti Edificio Salubre - “Donne Geometra”, in apertura SAIEBARI, il 24 ottobre, nel Nuovo Padiglione SAIE ECCELLENZE K09 della Fiera di Bari ore 15,30-17,30/18,00

In questo contesto espositivo di SAIEBARI2019, ideato e organizzato da professionisti del settore, l’evento si propone di far toccare con mano i nuovi indirizzi per Riqualificare, Recuperare e Ristrutturare con nuovi criteri in risposta alle esigenze di mercato, in linea con la Green economy e la necessità di rivedere l’edilizia sotto un profilo qualitativo, dove la “sicurezza” dell’uomo sia rimessa al centro. Una sicurezza statica, ma anche salubre, che permetta di tutelare la salute e la vita della collettività.

Tematiche al centro anche di un altro Convegno Internazionale, che si è tenuto a Bari, lo scorso settembre 2019: la X Conferenza IAQVEC 2019, organizzata presso il Politecnico di Bari, dedicata al risparmio energetico in edilizia, alla qualità e salubrità dell’aria degli edifici, ai sistemi di climatizzazione e di ventilazione.

La Conferenza, organizzata dall’omonima associazione internazionale IAQVEC, si tiene ogni tre anni, sempre in nazioni diverse. Tra le tematiche che sono state trattate durante la tre giorni barese, per la prima volta in Italia, sono state numerose le presentazioni e discussioni di tecniche innovative di climatizzazione e ventilazione, interamente alimentate da energia solare (solar cooling, solar-thermal-photovoltaic systems, hydrogen-base systems).

Ma anche l’efficientamento degli impianti di climatizzazione (microgenerazione, recuperi di calore, free-cooling) e la sostenibilità di nuovi fluidi refrigeranti (a basso impatto ambientale) e le smart technologies, con riferimento alla domotica (smart thermostat, smart balancing, eney management sysems, smart grid).

Pernato, considerato che il diritto alla salute comprende anche il diritto ad abitare e soggiornare in un ambiente salubre, privo di fattori anche solo potenzialmente pregiudizievoli e lesivi all’integrità psichica e fisica dell’individuo (Corte di Cassazione 18247/2014), è stata una sorta di evoluzione delle cose pensare alla creazione di un gruppo di lavoro, per individuare un percorso formativo per i tecnici: tale da garantire conoscenze scientifiche dalla sanità all’edilizia, per rilevare i sintomi della Sick Building Syndrome e di altre patologie secondarie. Una figura già da tempo operativa negli Stati Uniti e in alcuni Paesi UE.

Un progetto pensato dall’Associazione Nazionale Donne Geometra, che in Italia ha consentito ai Geometri di diventare pionieri in una attività tutta in crescita, che partecipa a rimettere l’edilizia in pista come volano per l’economia, tutelando la salute della gente. Gli esperti in Edificio Salubre sono già una realtà attiva sul mercato.

Nell'occasione, sarà presentata una Guida pratica per “Abitare Responsabile e salubre" per il cittadino e gli addetti ai lavori.

(gelormini@affaritaliani.it)