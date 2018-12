'Sarà Natale' estroverso e non disperso: gli auguri autoctoni di Affari

Gli auguri più belli, anche quest’anno, arrivano con le parole di Francesco, per un “Natale estroverso e non disperso” e con le note autoctone di “Sarà Natale” di Andrea Casoli e del suo gruppo 'plurale'.

“A Natale è bello e importante stare insieme in famiglia. Però molte persone non hanno questa possibilità, per diversi motivi - ha detto Papa Francesco - e oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre celeste non vi dimentica e non vi abbandona".

"Se siete cristiani ha sottolineato il Pontefice - vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia, dove sperimentare il calore dell’Amore. E a tutti coloro che sono lontani dalle loro famiglie, cristiani e non cristiani, dico: le porte della comunità cristiana sono aperte, Gesù nasce per tutti e dona a tutti l’amore di Dio”. Mentre solo poche ore prima aveva ribadito: "Se vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il cuore alle sorprese!".

Ed è un ritorno musicale "inatteso" quello del cantautore troiano Andrea Casoli, che ha lanciato in questa fine d'anno 2018: “Sarà Natale”, il motivo composto con la collaborazione di Giambattista Ciarmoli alle tastiere e co-autore dei testi, Giuseppe Tredanari de "Il Palpito dell’Uno" e Francesco Savino della rock band "I Tiro".

“Sarà Natale quando non si parlerà di pace, ma si fa pace, sarà Natale quando un bambino non piange e non ha fame...”, ricorda il motivo che ha già conquistato la rete.

Auguri a tutti e auguri anche a Troia (Fg), che con l'arrivo del 2019 si appresta a celebrare il suo Millennio!

