'Sarà Ntale', il nuovo motivo del cantautore pugliese Andrea Casoli

Un ritorno musicale inatteso quello del cantautore pugliese Andrea Casoli, che ha lanciato “Sarà Natale”, il motivo composto con la collaborazione di Giambattista Ciarmoli alle tastiere e co-autore dei testi, Giuseppe Tredanari de "Il Palpito dell’Uno" e Francesco Savino della rock band "I Tiro".

Un ensemble voluto da Casoli per la realizzazione di una canzone che aveva nel cassetto da ormai tanti anni e registrata presso Combo studio di Lucera, oltre il lancio di un videoclip realizzato da Giuseppe Pirro che è visibile anche sul canale YouTube del cantautore.

Un brano intenso dal testo semplice, ma decisamente emotivo che consente una attenta riflessione sul vero senso del Natale, ma senza cadere nel didascalico. “Sarà Natale quando non si parlerà di pace, ma si fa pace, sarà Natale quando un bambino non piange e non ha fame”. Apre così la canzone, per poi proseguire sulla scia della volontà di ricerca di un vero sorriso di una vera gioia, non artefatta non dettata dalla falsità a cui obbliga il nostro io virtuale e più in generale la contemporaneità.

"Un Natale che non si lascia intimorire dal terrore - sottolinea l'Autore - basti pensare agli ultimi accadimenti di Bruxelles. Insomma un ritrovar se stessi in un Santo Natale e innamorarsi come la prima volta di una coppia o sorprendersi ancora come un bambino che ha appena scartato un regalo. La vera gioia dei sentimenti, della famiglia del ritrovarsi insieme a Natale".

Pubblicato sul Tema: 'Sarà Natale' estroverso e non disperso: gli auguri autoctoni di Affari