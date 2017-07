Terme Margherita di Sav. 70anni - Programma d'incontri 'Il sale tra le parole'

L’Accademia dell’Acquasale e le Terme di Margherita di Savoia, in occasione del programma di attività per i 70anni delle Terme, presentano il ciclo di incontri culturali per l’Estate 2017: “Dialoghi sul benessere - Il sale tra le parole”.





Incontri al tramonto nella sinergia tra il Convivio di “Autori Autoctoni” e il presidio di Benessere delle Terme di Margherita di Savoia, per animare le serate d’estate e promuovere la destinazione Puglia attraverso l’incrocio di narrazione, riflessione, curiosità storico-artistiche e degustazioni delle tipicità locali.





La testimonianza che il benessere fisico, intellettuale e spirituale da sempre, in Puglia, ha segnato la quotidianità delle persone che ne animano i borghi, dei pellegrini che ne attraversavano i cammini, degli imperatori che ne presidiavano i territori e dei vescovi che ne determinavano pace e serenità, mediando i contrasti e favorendo espressioni creative e speculazioni culturali.

Il programma degli incontri a cura di Antonio V. Gelormini:

1/8 MERIDIONALISMO BRUCIANTE con Lino Patruno - “Il meglio Sud”

3/8 GRANELLI DI FEMMINILITA’ con Patrizia Rossini - “Eravamo 4 amiche in chat”

24/8 IL BALSAMO DELLE PAROLE SILENZIOSE con Luigi Maruzzi e Nicole Cascione - “Amira”

29/8 STORIA RUPESTRE E RAFFINATA con Pietro De Sarlo - “L’Ammerikano”

31/8 LIBERARE L’IMMAGINARIO con Giuseppe Di Pace - “Oltre il limite”

7/9 ECHI E RIFLESSI D’ORIENTE con Luciana De Palma - “Il melograno”

12/9 IL SALE DELL’IRONIA con Marc Mc Candy - “Avanti c’è un p@st!”

21/9 PEDRAG, IL MARE E IL PANE con Enrica Simonetti e Nicolò Carnimeo





​Tutti gli incontri si terranno nel Salone Panoramico del Grand Hotel delle Terme .