XIII Summit di Architettura dell’Informazione: 'Progettare (per) le comunità'

Dopo l’esperienza di Genova 2018, il Summit italiano di Architettura dell’Informazione torna a Bologna. L’evento, organizzato da Architecta, Società italiana di Architettura dell’Informazione, la cui presidente per il biennio 2019-2020 è la pugliese Bianca Bronzino, si svolgerà il 4 e 5 ottobre 2019 negli spazi dell’Opificio Golinelli.

Architetti dell’informazione, UX/UI/Service designer, imprenditori, ricercatori, sviluppatori software, digital strategist, giornalisti e professionisti di tutti i settori sono chiamati a confrontarsi sulla progettazione di servizi e prodotti pensati per le persone.

Il tema di quest’anno è progettare (per) le comunità. Il Summit è l’evento più importante in Italia sull’Architettura dell’Informazione: un appuntamento annuale di due giorni con il coinvolgimento di tutta la community italiana e internazionale. I soci, circa 700, si ritrovano insieme con la voglia di immaginare e progettare servizi e prodotti fatti per le persone, con le persone. Due giorni con un programma intenso (http://iasummit.it/)

Venerdì 4 ottobre il programma vedrà alternarsi momenti di sperimentazione pratica con i workshop tenuti da personalità del settore (tra cui Andrea Resmini, architetto dell’informazione e professore alla Jönköping University e Luca Rosati, docente universitario, tra le personalità più influenti della scena italiana) a momenti di confronto con professionisti italiani e stranieri.

Tra tutti Dan Ramsden della BBC e Niklas Mortensen, di Interaction Design Association, tra gli organizzatori della conferenza mondiale sull' Interaction Design che, nel 2020, si terrà in Italia, a Milano (dal 2 al 7 febbraio). Durante la giornata di venerdì saranno presenti anche alcune case editrici con autori che dialogheranno su libri e tematiche legate all’architettura dell’informazione. A moderare Federico Badaloni, giornalista e responsabile dell’area di Architettura dell’Informazione della Divisione Digitale del Gruppo Editoriale L’Espresso.

Sabato 5 ottobre. L’opificio Golinelli ospiterà gli speaker della conferenza sui temi della progettazione per le comunità. Tra i molti a intervenire, la scrittrice Luisa Carrada che riflette sul termine ‘comunità’, Poste Italiane e Alitalia che racconteranno casi di studio legati al ruolo delle due aziende nella comunità. Sabato sarà presente anche Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, a conferma della funzione che l’architettura dell’informazione ha ormai acquisito come strumento imprescindibile nella progettazione dei servizi pubblici.

Architecta Società italiana di Architettura dell’Informazione è un’associazione senza scopo di lucro, che promuove la conoscenza, la diffusione e la crescita dell’architettura dell’informazione in Italia. Nata 10 anni fa, conta ad oggi circa 700 soci in Italia e all’estero. Oltre al Summit, un appuntamento annuale, Architecta organizza e sostiene workshop, webinar e incontri. Architecta svolge attività culturale diretta a promuovere e a favorire la conoscenza dell’architettura dell’informazione, dell’usabilità e della progettazione centrata sull’utente. Presidente in carica dell’associazione è Bianca Bronzino (presidente@architecta.it), prima donna, dalla fondazione, a ricoprire questa carica, che già pensa a una Summer Edition dell'iniziativa in Puglia a Giugno 2020.

(gelormini@affaritaliani.it)

-----------------------

Pubblicato in precedenza: WIAD 2018, Giornata Mondiale Architettura dell'Informazione