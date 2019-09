Accoltella vigilante e si spara a Tiburtina: l'aggressore era un congolese

È Fumi Massamba Michel Roger Zama, 21enne del Congo, l'uomo che giovedì pomeriggio, dopo aver accoltellato una guardia giurata ed avergli strappato la pistola d'ordinanza, si è suicidato nel tunnel della Metro B a Tiburtina.

Zama era entrato in Italia nel 2010 con regolare permesso di soggiorno che al momento era scaduto, ma in fase di rinnovo. Il 21enne, che viveva a Mentana con la famiglia, aveva problemi psichici. Dalle indagini dei poliziotti della Digos, inoltre, non sono emersi collegamenti tra Zama e soggetti legati al terrorismo.