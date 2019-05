Atac chiude la metro A. Stop ai treni nei weekend: estate horror per i romani

Atac chiude la Metro A, lavori di manutenzione tra luglio ed agosto. All'orizzonte un'estate di passione per i pendolari romani, ma non solo.

Chiusure nei fine settimana di luglio, che ad agosto diventeranno "bi-settimanali". Nonostante un calendario "ancora da convalidare", l'assessore alla Mobilità Linda Meleo annuncia lo stop ai treni della linea A della Metro per lavori urgenti. Dopo la chisura di Barberini e Spagna, aperta ma con ancora problemi alle scale mobili, e quella gravissima di Repubblica, chiusa dal 23 ottobre, Atac "uccide" definitivamente la linea A per tutta l'estate: "Ad agosto la linea A sarà chiusa per fasi - ha annunciato l'assessore Meleo - Sono lavori molto importanti di manutenzione, che era stata dimenticata per decenni; verranno sostituiti deviatoi che potrebbero creare problematiche. È un intervento molto importante”.